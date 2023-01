Jair Bolsonaro solicitó una visa de turista en Estados Unidos

"A él le gustaría tomarse un tiempo libre, despejar su cabeza y disfrutar de ser un turista en Estados Unidos durante unos meses antes de decidir cuál será su próximo paso", afirmó Alexandre en una respuesta por correo electrónico a Reuters. "Dependerá de él y de la estrategia que acordemos emprender en función de sus planes", añadió.

Un vocero del Departamento de Estado señaló que los registros de visas son confidenciales bajo la ley estadounidense, y agregó que no puede discutir detalles de casos individuales de visas.

El ultraderechista Bolsonaro voló a Florida dos días antes de que terminara su mandato el 1 de enero y el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo, antes de que los partidarios del ex presidente asaltaran la capital del país.

Los seguidores del ex gobernante saquearon el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial, pidiendo un golpe militar para anular las elecciones de octubre que ganó Lula.

La máxima corte de Brasil ha acordado abrir una investigación a Bolsonaro por supuestamente alentar las protestas antidemocráticas que terminaron con el asalto de los edificios gubernamentales.

Este mes, 41 miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron a la administración del presidente Joe Biden que coopere con la investigación del país sudamericano sobre las protestas violentas en la capital y revoque cualquier visado que tenga Bolsonaro.

EEUU Jair Bolsonaro Florida.jpg El ex presidente Jair Bolsonaro intenta permanecer en Estados Unidos como turista, al solicitar una visa y no regresar a Brasil

El Departamento de Estado ha dicho que corresponde a una persona que entró en Estados Unidos con una visa denominado "A", reservada para diplomáticos y jefes de Estado, salir del país en un plazo de 30 días o solicitar un cambio de estatus migratorio si ya no se dedica a asuntos oficiales. Se cree que Bolsonaro entró con un visado de este tipo.