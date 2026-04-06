Israel mató al jefe máximo de la Inteligencia de Irán en un ataque aéreo

En una nueva escalada que sacude el tablero internacional, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron la muerte del general de división Majid Khademi, máximo responsable de la inteligencia de Irán. El ataque, ejecutado con precisión quirúrgica en el corazón de la capital persa, marca uno de los golpes más significativos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.
La tensión en Medio Oriente alcanzó este lunes un nuevo punto de ebullición tras confirmarse que Majid Khademi, jefe de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), fue abatido en un bombardeo aéreo. El operativo, atribuido a una acción conjunta entre Israel y Estados Unidos, fue ratificado tanto por fuentes oficiales en Teherán como por el propio Ministerio de Defensa israelí.
Un objetivo de alto valor
Khademi no era un funcionario más. Considerado uno de los pilares de la estructura militar de Irán, había asumido el cargo en junio de 2025 tras la muerte de su predecesor, Mohammad Kazemi, también eliminado en una operación israelí.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, celebró el resultado de la misión: "Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado. Seguiremos persiguiendo a sus líderes uno por uno hasta eliminar la amenaza", afirmó Katz, vinculando directamente a Khademi con la planificación de ataques con misiles contra territorio israelí.
El contexto de la ofensiva
La muerte de Khademi se suma a una lista de bajas de altísimo perfil dentro del régimen iraní desde que la ofensiva aérea se intensificó el pasado 28 de febrero. Según reportes internacionales, el ataque de esta madrugada también habría acabado con la vida de Ajer Bakri, un comandante clave de la Fuerza Quds.
- Lugar del ataque: El bombardeo se centró en instalaciones estratégicas en Teherán.
- Reacción de Irán: La Guardia Revolucionaria emitió un comunicado calificando a Khademi como un "mártir" y prometiendo una "respuesta simétrica" ante la agresión.
- Cifras del conflicto: Organizaciones de derechos humanos estiman que los enfrentamientos ya han dejado más de 3.400 fallecidos en territorio iraní, incluyendo altos mandos militares y civiles.
Consecuencias globales
El impacto de esta baja trasciende las fronteras militares. La eliminación del jefe de inteligencia desarticula, al menos temporalmente, la capacidad de coordinación de operaciones externas de Irán. Mientras tanto, en los mercados internacionales, la noticia provocó una inmediata reacción al alza en los precios del petróleo, ante el temor de una represalia que bloquee rutas comerciales clave en el Estrecho de Ormuz.
Con Teherán jurando venganza y el gobierno de Benjamin Netanyahu reafirmando su postura de "tolerancia cero", la comunidad internacional observa con preocupación una guerra que parece no haber alcanzado aún su techo de violencia.