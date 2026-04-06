Israel mató al jefe máximo de la Inteligencia de Irán en un ataque aéreo

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, celebró el resultado de la misión: "Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado. Seguiremos persiguiendo a sus líderes uno por uno hasta eliminar la amenaza", afirmó Katz, vinculando directamente a Khademi con la planificación de ataques con misiles contra territorio israelí.

El contexto de la ofensiva

La muerte de Khademi se suma a una lista de bajas de altísimo perfil dentro del régimen iraní desde que la ofensiva aérea se intensificó el pasado 28 de febrero. Según reportes internacionales, el ataque de esta madrugada también habría acabado con la vida de Ajer Bakri, un comandante clave de la Fuerza Quds.

Lugar del ataque: El bombardeo se centró en instalaciones estratégicas en Teherán.

El bombardeo se centró en instalaciones estratégicas en Teherán. Reacción de Irán: La Guardia Revolucionaria emitió un comunicado calificando a Khademi como un "mártir" y prometiendo una "respuesta simétrica" ante la agresión.

La Guardia Revolucionaria emitió un comunicado calificando a Khademi como un "mártir" y prometiendo una "respuesta simétrica" ante la agresión. Cifras del conflicto: Organizaciones de derechos humanos estiman que los enfrentamientos ya han dejado más de 3.400 fallecidos en territorio iraní, incluyendo altos mandos militares y civiles.

Consecuencias globales

El impacto de esta baja trasciende las fronteras militares. La eliminación del jefe de inteligencia desarticula, al menos temporalmente, la capacidad de coordinación de operaciones externas de Irán. Mientras tanto, en los mercados internacionales, la noticia provocó una inmediata reacción al alza en los precios del petróleo, ante el temor de una represalia que bloquee rutas comerciales clave en el Estrecho de Ormuz.

Con Teherán jurando venganza y el gobierno de Benjamin Netanyahu reafirmando su postura de "tolerancia cero", la comunidad internacional observa con preocupación una guerra que parece no haber alcanzado aún su techo de violencia.