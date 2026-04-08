Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz tras un masivo bombardeo de Israel al Líbano

ISRAEL BOMBARDEA LÍBANO: ATAQUES MASIVOS EN BEIRUT ISRAEL BOMBARDEA LÍBANO: ATAQUES MASIVOS EN BEIRUT

La respuesta de Irán: Jaque al petróleo mundial

La reacción de Teherán no se hizo esperar, pero no llegó por aire, sino por mar. Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, prohibiendo terminantemente el paso de buques petroleros por esta zona clave.

El Estrecho de Ormuz es el punto de tránsito más importante del mundo para el comercio de crudo; aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo pasa por estas aguas.

navegación por Ormuz

Esta decisión de prohibir la navegación de cargueros es vista por los mercados internacionales como una "declaración de guerra económica". La última vez que se amenazó con una medida de tal magnitud, el precio del barril de petróleo sufrió saltos históricos, lo que genera una preocupación inmediata en las economías occidentales, ya golpeadas por la inflación.

Puntos clave de la crisis en Medio Oriente

Ofensiva relámpago: Israel utilizó una potencia de fuego concentrada para desarticular la infraestructura de Hezbolá en tiempo récord.

Israel utilizó una potencia de fuego concentrada para desarticular la infraestructura de Hezbolá en tiempo récord. Bloqueo estratégico: Irán utiliza su control geográfico sobre el Estrecho de Ormuz como moneda de cambio y represalia directa.

Irán utiliza su control geográfico sobre el Estrecho de Ormuz como moneda de cambio y represalia directa. Fracaso diplomático: las negociaciones de paz parecen haber quedado en papel mojado tras la intensidad de los ataques de este miércoles.

¿Qué esperar ahora?

El mundo observa con cautela la reacción de las potencias occidentales y la OPEP. Si el bloqueo del Estrecho de Ormuz se mantiene durante más de 48 horas, expertos advierten que el impacto en las góndolas y en los surtidores de combustible se sentirá de manera global en cuestión de días.

Por ahora, el cielo del Líbano sigue bajo fuego y las aguas del Golfo Pérsico permanecen cerradas, en lo que representa el momento más peligroso para la paz mundial en lo que va del año.