Medio Oriente se sacude nuevamente con una velocidad estrepitosa. En apenas unas horas, lo que parecía un frágil intento de tregua se transformó en el escenario de una posible guerra regional a gran escala.
Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz tras un masivo bombardeo de Israel al Líbano
En medio de la tregua Israel realizó un ataque sin precedentes en el Líbano. Irán respondió bloqueando la principal arteria petrolera del mundo
La jornada comenzó con una ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que los analistas militares ya califican como una de las más intensas de las últimas décadas. En un lapso de apenas 10 minutos, la aviación israelí descargó 160 bombas sobre objetivos estratégicos de Hezbollah en el sur del Líbano.
A pesar de las conversaciones sobre un alto el fuego que sobrevolaban la diplomacia internacional, el gobierno de Benjamin Netanyahu decidió avanzar con este ataque relámpago, argumentando la necesidad de neutralizar amenazas inminentes del grupo chií. La magnitud del bombardeo dejó un saldo de destrucción masiva y un mensaje claro: la ofensiva no se detendrá ante presiones externas.
La respuesta de Irán: Jaque al petróleo mundial
La reacción de Teherán no se hizo esperar, pero no llegó por aire, sino por mar. Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, prohibiendo terminantemente el paso de buques petroleros por esta zona clave.
El Estrecho de Ormuz es el punto de tránsito más importante del mundo para el comercio de crudo; aproximadamente el 20% del consumo global de petróleo pasa por estas aguas.
Esta decisión de prohibir la navegación de cargueros es vista por los mercados internacionales como una "declaración de guerra económica". La última vez que se amenazó con una medida de tal magnitud, el precio del barril de petróleo sufrió saltos históricos, lo que genera una preocupación inmediata en las economías occidentales, ya golpeadas por la inflación.
Puntos clave de la crisis en Medio Oriente
- Ofensiva relámpago: Israel utilizó una potencia de fuego concentrada para desarticular la infraestructura de Hezbolá en tiempo récord.
- Bloqueo estratégico: Irán utiliza su control geográfico sobre el Estrecho de Ormuz como moneda de cambio y represalia directa.
- Fracaso diplomático: las negociaciones de paz parecen haber quedado en papel mojado tras la intensidad de los ataques de este miércoles.
¿Qué esperar ahora?
El mundo observa con cautela la reacción de las potencias occidentales y la OPEP. Si el bloqueo del Estrecho de Ormuz se mantiene durante más de 48 horas, expertos advierten que el impacto en las góndolas y en los surtidores de combustible se sentirá de manera global en cuestión de días.
Por ahora, el cielo del Líbano sigue bajo fuego y las aguas del Golfo Pérsico permanecen cerradas, en lo que representa el momento más peligroso para la paz mundial en lo que va del año.