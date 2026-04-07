Irán desafió a Donald Trump y amenazó con "ir mucho más allá de la región"

La tensión en Medio Oriente alcanzó un punto de no retorno. Horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con el fin de la "civilización" iraní, la República Islámica rompió el silencio con una advertencia que pone en vilo a las potencias occidentales: la venganza de Teherán no se limitará a los campos de batalla regionales.
"Si Estados Unidos cruza las líneas rojas, nuestra respuesta no conocerá fronteras", sentenciaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. La declaración sugiere que, ante una invasión o bombardeo masivo, Irán podría activar células en el extranjero o realizar ataques cibernéticos y militares contra intereses estadounidenses y aliados en cualquier rincón del planeta.
Cadenas humanas contra los misiles
Mientras los portaaviones norteamericanos se posicionan cerca del Estrecho de Ormuz, el clima en las calles de Teherán y otras ciudades principales es de movilización total. Ante la inminencia de ataques aéreos, el Gobierno iraní lanzó un desesperado llamado a la población civil.
Las autoridades instaron a los ciudadanos a formar "cadenas humanas" alrededor de infraestructuras críticas. Se busca proteger mediante la presencia de civiles:
- Plantas energéticas y eléctricas: para evitar un apagón total del país.
- Puentes y nudos viales: vitales para el movimiento de suministros.
- Instalaciones estratégicas: que Trump ya marcó como objetivos principales.
El mundo en alerta máxima
El canciller iraní fue tajante al señalar que la política de "máxima presión" de Washington está llevando al mundo a un abismo. "Cualquier error de cálculo de Trump será el último", advirtieron desde la Guardia Revolucionaria, reafirmando que están preparados para una guerra de desgaste prolongada.
En tanto, la comunidad internacional observa con pánico el cierre de facto del flujo petrolero por parte de Irán. La amenaza de que el conflicto "vaya más allá de la región" genera temor por posibles represalias en capitales europeas o centros financieros, mientras los precios de la energía siguen batiendo récords históricos.