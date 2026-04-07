Irán desafió a Donald Trump y amenazó con "ir mucho más allá de la región"

Las autoridades instaron a los ciudadanos a formar "cadenas humanas" alrededor de infraestructuras críticas. Se busca proteger mediante la presencia de civiles:

Plantas energéticas y eléctricas: para evitar un apagón total del país.

para evitar un apagón total del país. Puentes y nudos viales: vitales para el movimiento de suministros.

vitales para el movimiento de suministros. Instalaciones estratégicas: que Trump ya marcó como objetivos principales.

petroleros arden en ormuz Liberar el Estrecho de Ormuz es una de las condiciones que pone Donald Trump.

El mundo en alerta máxima

El canciller iraní fue tajante al señalar que la política de "máxima presión" de Washington está llevando al mundo a un abismo. "Cualquier error de cálculo de Trump será el último", advirtieron desde la Guardia Revolucionaria, reafirmando que están preparados para una guerra de desgaste prolongada.

En tanto, la comunidad internacional observa con pánico el cierre de facto del flujo petrolero por parte de Irán. La amenaza de que el conflicto "vaya más allá de la región" genera temor por posibles represalias en capitales europeas o centros financieros, mientras los precios de la energía siguen batiendo récords históricos.