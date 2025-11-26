Indignante: un pastor le cortó las manos a un ladrón para enseñarle "no robarás".

Brutalidad pastor y victima Un pastor evangélico le cortó las manos con un machete a un joven para enseñarle "no robarás" y fue condenado a prisión perpetua. Foto gentileza debate.com.mx

En la audiencia del eMalahleni Regional Court, la parte acusatoria mostró el machete encontrado en el lugar y se describió la escena como un acto deliberado y de extrema crueldad. Allí se ventiló que que el joven fue atrapado por feligreses de la Iglesia Soteria Minstries, quienes siguieron la orden del pastor Solomon Mhlanga, de 58 años.

El tribunal decidió finalmente condenar a prisión perpetua al pastor y a su hijo, mientras que la esposa del religioso fue condenada a tres años de cárcel por secuestro. El magistrado JJ. Combrink declaró: “No hubo piedad y cuando Mahalngu intentó subirse a la camioneta, le dijeron que se bajara porque estaba sangrando sobre ella”.

Dumisani Mahlangu, el hombre "castigado", sobrevivió milagrosamente pese a la pérdida masiva de sangre y fue hospitalizado de urgencia, donde fue necesario aplicarle seis unidades de sangre para lograr estabilizarlo.

El hombre, en medio del inmenso dolor causado, comentó que “mis manos en el suelo seguían retorciéndose. Fue el peor dolor que he sentido en mi vida”, y mostró al tribunal los muñones que le quedaron tras la mutilación.

Al abandonar el hospital, Mahlangu reconoció que había cometido robos en otras ocasiones, pero negó haber atacado la iglesia el día que fue encontrado por el pastor.

Brutalidad pastor hospital El joven al que el pastor le cortó las manos salvó milagrosamente su vida ya que por la práctica perdió mucha sangre. Foto gentileza debate.com.mx

También apesadumbrado por lo ocurrido, su padre Johannes, expresó: “¿Cómo pudo un pastor hacerle esto a mi hijo? ¿No se supone que predica la paz?”, y se pregundó, para contra luego que ahora debe ayudarlo a comer, lavarlo y acompañarlo al baño porque quedó totalmente dependiente.

Organizaciones civiles que se ocupan de estas situaciones de maltrato, advirtieron que en Sudáfrica se registran más de 2.500 muertes anuales por justicia por mano propia, un fenómeno que las autoridades sudafricanas intentan frenar sin éxito desde hace mucho tiempo.