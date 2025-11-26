Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong deja al menos 13 muertos

hong kong incendio reuters (1)

Mientras continuaban las tareas de rescate, la Policía local señaló que, además de las víctimas fatales, permanecían personas atrapadas dentro de los tres edificios afectados por el fuego.

Las autoridades elevaron el nivel del incendio a 4 —en una escala que va del 1 al 5— debido a su velocidad de propagación.

El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias por la tragedia. En su carácter de jefe de Estado, secretario general del Partido Comunista y presidente de la Comisión Militar Central, envió solidaridad a las familias de las víctimas y a los damnificados.

Según la agencia Xinhua, Xi instó a redoblar los esfuerzos para extinguir las llamas y minimizar la cantidad de víctimas del incendio y pérdidas materiales.

hong kong incendio reuters (5)

Siguen los bomberos trabajando en la zona del incendio en Hong Kong

Nueve de los fallecidos, incluido un bombero, fallecieron en el lugar del incendio, y las otras cuatro personas tras llegar al hospital. Dos bomberos se encuentran entre las 15 personas heridas: uno sufre agotamiento extremo y el otro presenta una lesión en la pierna.

Los bomberos continúan trabajando con grúas de gran altura, aunque hasta el momento no lograron detener el avance de las llamas en las torres afectadas.

Las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona y no descartan que el número de víctimas aumente a medida que avancen las tareas de rescate y control del incendio.