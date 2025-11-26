Un incendio en un complejo de edificios en Hong Kong deja al menos 13 muertos

Al menos 13 personas murieron y ocho resultaron heridas este miércoles tras un incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, ubicado en Tai Po, al norte de Hong Kong.
El siniestro fue clasificado como un incendio de nivel cuatro, la categoría más alta para este tipo de emergencias en la región, lo que refleja la magnitud del desastre.
Según publicó la agencia Noticias Argentinas en base a medios internacionales, las llamas se propagaron rápidamente a través del andamiaje de bambú instalado en uno de los bloques del conjunto habitacional.
Mientras continuaban las tareas de rescate, la Policía local señaló que, además de las víctimas fatales, permanecían personas atrapadas dentro de los tres edificios afectados por el fuego.
Las autoridades elevaron el nivel del incendio a 4 —en una escala que va del 1 al 5— debido a su velocidad de propagación.
El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias por la tragedia. En su carácter de jefe de Estado, secretario general del Partido Comunista y presidente de la Comisión Militar Central, envió solidaridad a las familias de las víctimas y a los damnificados.
Según la agencia Xinhua, Xi instó a redoblar los esfuerzos para extinguir las llamas y minimizar la cantidad de víctimas del incendio y pérdidas materiales.
Siguen los bomberos trabajando en la zona del incendio en Hong Kong
Nueve de los fallecidos, incluido un bombero, fallecieron en el lugar del incendio, y las otras cuatro personas tras llegar al hospital. Dos bomberos se encuentran entre las 15 personas heridas: uno sufre agotamiento extremo y el otro presenta una lesión en la pierna.
Los bomberos continúan trabajando con grúas de gran altura, aunque hasta el momento no lograron detener el avance de las llamas en las torres afectadas.
Las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona y no descartan que el número de víctimas aumente a medida que avancen las tareas de rescate y control del incendio.