Huracán Erin se aleja pero mantiene riesgo en Estados Unidos

En Carolina del Norte, las mareas provocaron inundaciones de entre 60 a 120 cm, lo que obligó a decretar una emergencia estatal y evacuar a más de 2.000 personas de la isla de Ocracoke.

Una temporada de tormentas más activa de lo esperado

Erin se formó la semana pasada cerca de Cabo Verde, África, donde dejó siete víctimas mortales antes de fortalecerse en el Atlántico. Es el quinto ciclón de la temporada tras Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

El ciclón Chantal fue el primero en tocar tierra en Estados Unidos, causando dos muertes en Carolina del Norte en julio.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene su pronóstico de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían alcanzar fuerza de huracán.

temporada de huracanes 2025 nombres.jpg Los nombres de la temporada de huracanes 2025. El huracán Erin es el quinto de la lista.

El paso de Erin confirma esos pronósticos y recuerda a millones de estadounidenses la vulnerabilidad de la costa este ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes.