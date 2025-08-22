Inicio Mundo Huracán
Huracán Erin se aleja pero mantiene riesgo en Estados Unidos

El huracán Erin se aleja de Carolina del Norte, pero deja inundaciones y mantiene alertas de tormentas en la costa este de Estados Unidos

Jimena Díaz
Jimena Díaz
El huracán Erin

El huracán Erin, ahora de categoría 2, comenzó este jueves a alejarse de la costa de Carolina del Norte, pero sigue con amenazas de fuertes tormentas.

El huracán Erin, ahora de categoría 2, comenzó este jueves a alejarse de la costa de Carolina del Norte tras alcanzar su punto más cercano en la mañana. Aunque no tocó tierra, el fenómeno provocó inundaciones costeras y mantiene en alerta a varias regiones del este de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El sistema, que llegó a ser de categoría 5 en el Caribe, se ubicaba a unos 590 km al este del Cabo Hatteras, con vientos sostenidos de hasta 155 km/h. El NHC detalló que Erin avanza en paralelo a la costa noreste de Estados Unidos y Canadá a unos 31 km/h. Se espera que se debilite y se convierta en una tormenta para el lunes, informó EFE.

Tormentas, marejadas y evacuaciones en Carolina del Norte

A pesar de su alejamiento, continúan en vigor advertencias de marejada ciclónica para Carolina del Norte, Virginia y Bermuda. El NHC alertó sobre corrientes de resaca “que amenazan la vida” y ráfagas con fuerza de tormenta tropical que podrían sentirse hasta el viernes en la costa del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra.

En Carolina del Norte, las mareas provocaron inundaciones de entre 60 a 120 cm, lo que obligó a decretar una emergencia estatal y evacuar a más de 2.000 personas de la isla de Ocracoke.

Una temporada de tormentas más activa de lo esperado

Erin se formó la semana pasada cerca de Cabo Verde, África, donde dejó siete víctimas mortales antes de fortalecerse en el Atlántico. Es el quinto ciclón de la temporada tras Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

El ciclón Chantal fue el primero en tocar tierra en Estados Unidos, causando dos muertes en Carolina del Norte en julio.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantiene su pronóstico de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, con entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían alcanzar fuerza de huracán.

Los nombres de la temporada de huracanes 2025. El huracán Erin es el quinto de la lista.

El paso de Erin confirma esos pronósticos y recuerda a millones de estadounidenses la vulnerabilidad de la costa este ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

