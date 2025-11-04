Fuerte baja en las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos

Toyota, Hyundai y Kia también sienten el impacto

El grupo japonés Toyota experimentó un leve aumento global del 0,3 % en ventas de eléctricos e híbridos, de 93.400 a 93.670 unidades, aunque los autos eléctricos puros fueron los más golpeados. El modelo Toyota BZ4X pasó de vender 1.401 unidades a solo 18 en octubre. Además, el clásico Prius híbrido cayó un 62 %, y la versión enchufable perdió un 35 %.

Pese a esos descensos, el total de vehículos Toyota vendidos en el país creció un 11,8 %, alcanzando las 207.910 unidades.

La surcoreana Hyundai registró una baja general del 2 %, con 70.118 vehículos vendidos. Sus modelos eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 6 sufrieron fuertes caídas del 63 % y 52 %, respectivamente.

La también surcoreana Kia apenas logró mantener el nivel del año pasado, con un leve aumento del 0,1 % (de 68.908 a 69.002 unidades), pero sus autos eléctricos mostraron retrocesos drásticos: el EV9 perdió un 65,6 % y el EV6 un 70,6 %.

Los autos eléctricos enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos

El grupo Honda mostró un crecimiento general del 0,7 %, con 111.095 vehículos vendidos. Sin embargo, las ventas combinadas de sus eléctricos e híbridos retrocedieron un 4,8 %, hasta 30.496 unidades.

El cierre de los incentivos fiscales deja en evidencia la fragilidad del mercado de autos eléctricos en Estados Unidos, donde el precio y la infraestructura de carga siguen siendo barreras clave para los consumidores.