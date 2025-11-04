El mercado de vehículos eléctricos en Estados Unidos atraviesa un duro golpe. En octubre, las ventas cayeron bruscamente tras el fin de los créditos fiscales federales que impulsaban la compra de estos modelos, según informaron los principales fabricantes, informó EFE.
Fuerte baja en las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos
Las ventas de autos eléctricos en Estados Unidos se desploman tras el fin de los créditos fiscales. Ford, Toyota y Hyundai sufren fuertes caídas
Ford, el tercer mayor productor de autos eléctricos en el país, detrás de Tesla y General Motors, reportó una caída del 25 % en la demanda: pasó de vender 6.264 unidades en octubre de 2024 a solo 4.709 en 2025. Su SUV Mustang Mach-E perdió un 12 % de ventas y la camioneta F-150 Lightning un 17 %.
Los híbridos tampoco escaparon a la tendencia. La marca vendió 17.498 unidades, un 4 % menos que el año anterior.
Toyota, Hyundai y Kia también sienten el impacto
El grupo japonés Toyota experimentó un leve aumento global del 0,3 % en ventas de eléctricos e híbridos, de 93.400 a 93.670 unidades, aunque los autos eléctricos puros fueron los más golpeados. El modelo Toyota BZ4X pasó de vender 1.401 unidades a solo 18 en octubre. Además, el clásico Prius híbrido cayó un 62 %, y la versión enchufable perdió un 35 %.
Pese a esos descensos, el total de vehículos Toyota vendidos en el país creció un 11,8 %, alcanzando las 207.910 unidades.
La surcoreana Hyundai registró una baja general del 2 %, con 70.118 vehículos vendidos. Sus modelos eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 6 sufrieron fuertes caídas del 63 % y 52 %, respectivamente.
La también surcoreana Kia apenas logró mantener el nivel del año pasado, con un leve aumento del 0,1 % (de 68.908 a 69.002 unidades), pero sus autos eléctricos mostraron retrocesos drásticos: el EV9 perdió un 65,6 % y el EV6 un 70,6 %.
Los autos eléctricos enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos
El grupo Honda mostró un crecimiento general del 0,7 %, con 111.095 vehículos vendidos. Sin embargo, las ventas combinadas de sus eléctricos e híbridos retrocedieron un 4,8 %, hasta 30.496 unidades.
El cierre de los incentivos fiscales deja en evidencia la fragilidad del mercado de autos eléctricos en Estados Unidos, donde el precio y la infraestructura de carga siguen siendo barreras clave para los consumidores.