FBI publica fotos del sospechoso del asesinato en Utah

Kirk, fundador de Turning Point USA y conocido por organizar debates en universidades estadounidenses, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento académico en Orem, Utah.

Hallan el arma usada en el ataque

Las autoridades confirmaron que recuperaron lo que creen es el rifle utilizado en el crimen. El arma fue encontrada en una zona boscosa cerca del campus de UVU. Se trata de un rifle de cerrojo de gran potencia, equipado con visor, desde el cual el atacante disparó a unos 180 metros de distancia, oculto en el techo de un edificio universitario.

Videos compartidos en redes sociales muestran una silueta moviéndose rápidamente sobre un tejado cercano segundos después del disparo. El operativo de búsqueda, liderado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, fue descrito como una “cacería” contra el sospechoso.

Recompensa del FBI por información

El FBI anunció una recompensa de hasta $100.000 para cualquier persona que entregue información verificada que conduzca a la captura del sospechoso.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

“Estamos comprometidos en llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Charlie Kirk”, señaló la agencia en un comunicado. Además, difundió un número telefónico y un portal web de la división del FBI en Salt Lake City para recibir pistas, fotos o videos que ayuden en la investigación.

Las autoridades instan a la comunidad a colaborar de inmediato. La búsqueda del sospechoso sigue activa en todo Utah.