Asesinato en Utah

FBI publica fotos del sospechoso del asesinato en Utah

El FBI difundió fotos del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en Utah y ofrece $100.000 por información que lleve a su captura

Por Jimena Díaz [email protected]
El  FBI publicó fotos del sospechoso de matar al comentarista y activista conservador Charlie Kirk

El FBI difundió este jueves dos imágenes del sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU). En las fotos, se observa a un hombre blanco vestido con pantalones, sudadera oscura con una bandera estadounidense y un águila estampadas, gorra, y gafas de sol, informó EFE.

La agencia pidió ayuda al público para identificarlo y compartió las imágenes a través de su cuenta oficial en X de la oficina del FBI en Salt Lake City, capital de Utah.

Kirk, fundador de Turning Point USA y conocido por organizar debates en universidades estadounidenses, murió el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras hablaba en un evento académico en Orem, Utah.

Hallan el arma usada en el ataque

Las autoridades confirmaron que recuperaron lo que creen es el rifle utilizado en el crimen. El arma fue encontrada en una zona boscosa cerca del campus de UVU. Se trata de un rifle de cerrojo de gran potencia, equipado con visor, desde el cual el atacante disparó a unos 180 metros de distancia, oculto en el techo de un edificio universitario.

Videos compartidos en redes sociales muestran una silueta moviéndose rápidamente sobre un tejado cercano segundos después del disparo. El operativo de búsqueda, liderado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, fue descrito como una “cacería” contra el sospechoso.

Recompensa del FBI por información

El FBI anunció una recompensa de hasta $100.000 para cualquier persona que entregue información verificada que conduzca a la captura del sospechoso.

“Estamos comprometidos en llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Charlie Kirk”, señaló la agencia en un comunicado. Además, difundió un número telefónico y un portal web de la división del FBI en Salt Lake City para recibir pistas, fotos o videos que ayuden en la investigación.

Las autoridades instan a la comunidad a colaborar de inmediato. La búsqueda del sospechoso sigue activa en todo Utah.

