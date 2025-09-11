FBI investiga el disparo mortal contra Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

El Departamento de Seguridad Pública de Utah explicó que el tirador abrió fuego desde el techo de un edificio hacia el público reunido en el patio del campus. Aunque dos personas fueron inicialmente detenidas, ambas fueron liberadas al confirmarse que no estaban vinculadas al caso.

Charlie-Kirk-EFE 1

Quién era Charlie Kirk y su vínculo con Donald Trump

Charlie Kirk nació en Arlington Heights, un suburbio de Chicago. A los 18 años fundó Turning Point USA, una organización juvenil conservadora que creció rápidamente al organizar debates en universidades contra estudiantes liberales. Su formato “Demuestra que estoy equivocado” lo convirtió en una figura influyente entre los jóvenes del movimiento MAGA.

Con los años, Kirk se consolidó como una de las caras más visibles del conservadurismo. Estaba casado, tenía dos hijos pequeños y mantenía una relación cercana con Donald Trump. En 2019 visitó la Casa Blanca junto a un grupo de jóvenes conservadores, y en 2024 se mostró públicamente apoyando al expresidente en actos de campaña.

El día de su asesinato, Kirk participaba en un evento al aire libre que reunió tanto a simpatizantes como a opositores. Minutos después del ataque, fue declarado muerto.

Reacciones y clima político

El FBI mantiene el caso como prioritario y asegura que se trató de un ataque planeado. Mientras tanto, líderes republicanos recuerdan a Kirk como un defensor del derecho a portar armas y un aliado clave de Donald Trump.