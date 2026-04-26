Desafío a la naturaleza: parten una montaña a la mitad para crear una autopista futurista

montaña china 2 La autopista nueva de China que promete revolucionar la ingeniería mundial. Foto: gentileza

El punto más ambicioso de este trayecto es el Puente del Gran Cañón de Huajiang, una estructura que, una vez finalizada, será la más alta del planeta, con una caída de más de 600 metros desde la calzada hasta el fondo del valle.

La montaña partida al medio y su Impacto estratégico, turístico y ambiental

La decisión de "abrir" la montaña no fue un capricho estético. Tras meses de detonaciones planificadas y estudios geológicos, los ingenieros determinaron que esta técnica ahorraría tiempo de obra y facilitaría el mantenimiento futuro. El objetivo final es puramente logístico y económico: una vez que el proyecto esté terminado, lo cual se espera para antes de fin de año, el tiempo de viaje en la región se reducirá drásticamente, pasando de las actuales tres horas a tan solo 90 minutos.

Sin embargo, esta demostración de poderío técnico no está exenta de polémicas. Grupos ambientalistas han puesto la lupa sobre el impacto ecológico en estas zonas de alta biodiversidad, advirtiendo sobre la fragmentación de hábitats y el riesgo de erosión en terrenos kársticos, tal como consigna La Nación.

china ruta nueva El antes y después de la construcción de la novedosa ruta en China. Foto: gentileza

Aunque las autoridades chinas aseguraron haber realizado los estudios de factibilidad correspondientes y estabilizado los muros con mallas metálicas, aún no se han detallado planes específicos de mitigación ambiental.

Mientras tanto, las imágenes captadas por drones ya recorren el mundo a través de los canales oficiales. Para China, esta autopista es un mensaje doble: una mejora interna en la competitividad logística y, a la vez, una potente postal turística que redefine el concepto de infraestructura moderna, demostrando una voluntad política capaz de rediseñar el mapa a una velocidad difícil de igualar.