Piden juicio para los padres de un nene que mató a una turista desde el balcón de un tercer piso

italia tragedia balcon Chiara Jaconis, la turista que murió trágicamente en Napoles, Italia. Foto: gentileza

Un caso que conmociona, entre el vacío legal y la responsabilidad de adultos

La investigación liderada por la Fiscalía de Menores de Campania logró identificar al autor del lanzamiento: un niño de 13 años que se encontraba en el departamento con otros menores. Debido a su edad, el chico es inimputable ante la ley italiana, por lo que la justicia ha dirigido la acusación hacia sus padres bajo la figura de homicidio culposo, argumentando una "omisión de vigilancia", según publica Clarín.

Por su parte, los acusados han rechazado los cargos a través de sus representantes legales, sosteniendo que ellos no son responsables del trágico desenlace y afirmando que la estatuilla en cuestión ni siquiera pertenecía a su vivienda. Esta postura choca con los hallazgos de los investigadores, quienes buscan determinar si hubo negligencia en el cuidado del menor al momento del incidente.

italia tragedia balcon 3 La estatuilla de 2 kilos que terminó matando a la mujer de 30 años en Italia. Foto: gentileza

El próximo 26 de junio se llevará a cabo una audiencia preliminar en el Tribunal de Nápoles. En esa instancia, un juez decidirá si existen pruebas suficientes para iniciar un juicio oral o si la causa se archiva.

Para Gianfranco Jaconis, padre de la víctima, este avance judicial representa un paso necesario hacia la verdad, aunque reconoce que el camino será "duro y tortuoso". "Pasó de la sonrisa a la oscuridad en un segundo", recordó con dolor, mientras la familia espera que la justicia determine las responsabilidades de una tragedia que pudo haberse evitado.