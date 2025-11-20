Estados Unidos y Arabia Saudita: un pacto que redefine alianzas

Arabia Saudita obtiene condiciones especiales

Durante la cena de gala celebrada en la Casa Blanca, Donald Trump anunció que Arabia Saudita será reconocida como aliado militar prioritario fuera de la OTAN, algo que hasta ahora estaba reservado para muy pocos países.

Esta categoría permite al reino acceso privilegiado a tecnología militar de Estados Unidos, proyectos de defensa conjunta y un papel más activo en la seguridad regional.

El príncipe bin Salmán, por su parte, anunció que su país aumentará sus inversiones en los Estados Unidos hasta casi 1 billón de dólares, con foco en tecnología e inteligencia artificial. Esto además refuerza la estrategia de Trump de atraer capital extranjero y generar empleo en el país.