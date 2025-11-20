El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este martes la venta de cazas furtivos F-35 solicitada por Arabia Saudita, durante una reunión en la Casa Blanca con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. La medida forma parte de un amplio paquete de defensa que también incluye la compra por parte de Riad de casi 300 tanques estadounidenses.
Estados Unidos y Arabia Saudita: un pacto que redefine alianzas
Estados Unidos aprueba venta de cazas y tanques a Arabia Saudita en un acuerdo impulsado por Donald Trump, que refuerza la alianza militar estratégica
Según un comunicado de la Casa Blanca, “el presidente Trump aprobó un importante paquete de ventas de defensa … lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudita continúe comprando productos estadounidenses”.
Además del armamento terrestre y aéreo, se suscribió un Acuerdo de Defensa Estratégico (SDA) que formaliza la cooperación militar entre Washington y Riad. El presidente Trump describió la visita del príncipe y la firma de los convenios como el inicio de una “nueva era” en la relación bilateral.
Arabia Saudita obtiene condiciones especiales
Durante la cena de gala celebrada en la Casa Blanca, Donald Trump anunció que Arabia Saudita será reconocida como aliado militar prioritario fuera de la OTAN, algo que hasta ahora estaba reservado para muy pocos países.
Esta categoría permite al reino acceso privilegiado a tecnología militar de Estados Unidos, proyectos de defensa conjunta y un papel más activo en la seguridad regional.
El príncipe bin Salmán, por su parte, anunció que su país aumentará sus inversiones en los Estados Unidos hasta casi 1 billón de dólares, con foco en tecnología e inteligencia artificial. Esto además refuerza la estrategia de Trump de atraer capital extranjero y generar empleo en el país.
Fuente: EFE y Al Jazeera.