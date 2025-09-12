Inicio Mundo Estados Unidos
Estados Unidos advierte a Rusia que defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN

Estados Unidos desafía a Rusia tras incursión de drones en Polonia y prometió defender todo el territorio de OTAN frente a los ataques rusos

Por Jimena Díaz [email protected]
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Dorothy Shea (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Justin Lane.

En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, Estados Unidos advirtió a Rusia que “defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN”. La representante estadounidense en la ONU, Dorothy Shea, lanzó este mensaje tras la incursión de al menos 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, ocurrida entre el martes y el miércoles, según informa EFE.

Según Varsovia, todos los drones fueron derribados por la defensa aérea polaca, pero se trató del primer acto de agresión directa de Rusia contra un miembro de la OTAN desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Shea acusó a Moscú de mostrar “una inmensa falta de respeto” hacia los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin al conflicto, recordando la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, destinada a buscar la paz.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan en la cumbre que se realiz&oacute; en Alaska (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan en la cumbre que se realizó en Alaska (Archivo). Crédito: EFE.

La OTAN alerta sobre la seguridad en Polonia

La diplomática norteamericana sugirió que la violación del espacio aéreo polaco pudo haber sido “intencional o no”. Sin embargo, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, negó el incidente y calificó las denuncias como “acusaciones sin fundamento”.

Nebenzia aseguró que el alcance máximo de los drones usados en ataques contra Ucrania no supera los 700 kilómetros, lo que haría imposible que llegaran a Polonia. Además, criticó lo que llamó “arrebato histérico” de la Unión Europea, acusando a Ucrania de buscar extender la guerra más allá de sus fronteras.

Estados Unidos, Polonia y la OTAN refuerzan su mensaje de unidad, dejando en claro que cualquier ataque directo a territorio aliado será respondido con firmeza.

