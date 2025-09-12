En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, Estados Unidos advirtió a Rusia que “defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN”. La representante estadounidense en la ONU, Dorothy Shea, lanzó este mensaje tras la incursión de al menos 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, ocurrida entre el martes y el miércoles, según informa EFE.
Estados Unidos advierte a Rusia que defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN
