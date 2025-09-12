Estados Unidos advierte a Rusia que defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN

cumbre putin trump El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan en la cumbre que se realizó en Alaska (Archivo). Crédito: EFE.

La OTAN alerta sobre la seguridad en Polonia

La diplomática norteamericana sugirió que la violación del espacio aéreo polaco pudo haber sido “intencional o no”. Sin embargo, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, negó el incidente y calificó las denuncias como “acusaciones sin fundamento”.

Nebenzia aseguró que el alcance máximo de los drones usados en ataques contra Ucrania no supera los 700 kilómetros, lo que haría imposible que llegaran a Polonia. Además, criticó lo que llamó “arrebato histérico” de la Unión Europea, acusando a Ucrania de buscar extender la guerra más allá de sus fronteras.

Estados Unidos, Polonia y la OTAN refuerzan su mensaje de unidad, dejando en claro que cualquier ataque directo a territorio aliado será respondido con firmeza.