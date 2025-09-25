Eslovenia declaró persona no grata a Benjamin Netanyahu y le prohíbe el ingreso al país

Graši recordó que contra Netanyahu se están llevando a cabo procedimientos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que la Corte Internacional de Justicia determinó el 19 de julio de 2024 que varias políticas y prácticas israelíes violan tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos.

Castigo Israel decisión El gobierno de Eslovenia consideró que Israel continúa violando el derecho humanitario internacional al continuar los ataques a Palestina. Foto gentileza france24.com

La funcionaria mencionó además el informe de la comisión de investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de septiembre en el que acusa a Israel de estar cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

En ese sentido, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La guerra estalló tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel, que dejó 1.219 israelíes muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales del Gobierno israelí.

En los últimos días, más de una decena de países han reconocido oficialmente al Estado de Palestina, para un total de más de 150 estados en todo el mundo.