En un nuevo frente de repudio contra los ataques que han sufrido los habitantes de la Franja de Gaza, el Gobierno de centroizquierda de Eslovenia declaró este jueves persona no grata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y además ha dictado una prohibición de ingreso al país, al entender que está violando el derecho humanitario internacional.
Eslovenia declaró persona no grata a Benjamin Netanyahu y le prohíbe el ingreso al país
