Eslovenia declaró persona no grata a Benjamin Netanyahu y le prohíbe el ingreso al país

El gobierno de Eslovenia consideró que Israel sigue violando el derecho humanitario internacional al continuar los ataques contra Palestina y declaró persona no grata al primer ministro Benjamin Netanyahu

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Foto gentileza cnn.com

En un nuevo frente de repudio contra los ataques que han sufrido los habitantes de la Franja de Gaza, el Gobierno de centroizquierda de Eslovenia declaró este jueves persona no grata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y además ha dictado una prohibición de ingreso al país, al entender que está violando el derecho humanitario internacional.

“Con esta acción, Eslovenia confirma su compromiso con el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior coherente y basada en principios”, explicó la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Neva Graši.

La secretaria de Estado declaró que contra el jefe del Gobierno israelí se han dictado las mismas sanciones que contra dos de sus ministros, que el pasado julio fueron declarados personas no gratas por su actuación en el conflicto. "No es ninguna medida contra el pueblo israelí", aseguró, según la televisión pública RTS.

Graši recordó que contra Netanyahu se están llevando a cabo procedimientos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que la Corte Internacional de Justicia determinó el 19 de julio de 2024 que varias políticas y prácticas israelíes violan tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos.

Castigo Israel decisión
La funcionaria mencionó además el informe de la comisión de investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de septiembre en el que acusa a Israel de estar cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

En ese sentido, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La guerra estalló tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel, que dejó 1.219 israelíes muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales del Gobierno israelí.

En los últimos días, más de una decena de países han reconocido oficialmente al Estado de Palestina, para un total de más de 150 estados en todo el mundo.

