El petróleo roza los U$S 110 tras ataques estratégicos a refinerías de Irán

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Resistencia diplomática de Teherán

A pesar de la presión militar y las advertencias de la Casa Blanca, Irán mantiene una postura firme. Desde el gobierno iraní se ha asegurado de forma tajante que no se sentarán a la mesa de negociaciones con Estados Unidos bajo la política de "ultimátums" de la administración Trump.

"Irán no negociará bajo amenazas. Cualquier diálogo debe partir del respeto, no del miedo a represalias militares", indicaron fuentes oficiales estatales.

El escenario actual plantea un desafío sin precedentes para la estabilidad global, con un precio del petróleo al alza y una vía diplomática que, por ahora, parece totalmente bloqueada.