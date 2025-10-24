Donald Trump transforma la Casa Blanca en Estados Unidos

El salón tendrá 8.000 metros cuadrados, capacidad para 900 invitados y un costo estimado de 300 millones de dólares. Según la Casa Blanca, la obra se financiará con donaciones privadas y aportes del propio presidente. La firma McCrery Architects diseñará el espacio, manteniendo el estilo neoclásico que caracteriza a la Casa Blanca, combinando historia y modernidad.

casa blanca donald trump estados unidos efe 2 La portavoz de la Administración de Donald Trump, Karoline Leavitt, muestra fotografía de las obras en la Casa Blanca, este 23 de octubre de 2025. Crédito: EFE/Will Oliver.

La historia detrás del Ala Este de la Casa Blanca

Construida en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt, el Ala Este de la Casa Blanca equilibraba visualmente al Ala Oeste, donde está el Despacho Oval. En 1942, bajo Franklin D. Roosevelt, se amplió con un búnker subterráneo.