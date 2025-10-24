La histórica Ala Este de la Casa Blanca ya no existe. Este jueves, las grúas completaron la demolición de uno de los espacios más emblemáticos de la residencia presidencial, para dar lugar al ambicioso proyecto de Donald Trump: un nuevo salón de baile pensado para grandes eventos oficiales en Estados Unidos.
Donald Trump transforma la Casa Blanca en Estados Unidos
Donald Trump ordenó demoler el Ala Este de la Casa Blanca en Estados Unidos para construir un salón de baile de lujo de 900 personas
El salón tendrá 8.000 metros cuadrados, capacidad para 900 invitados y un costo estimado de 300 millones de dólares. Según la Casa Blanca, la obra se financiará con donaciones privadas y aportes del propio presidente. La firma McCrery Architects diseñará el espacio, manteniendo el estilo neoclásico que caracteriza a la Casa Blanca, combinando historia y modernidad.
La historia detrás del Ala Este de la Casa Blanca
Construida en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt, el Ala Este de la Casa Blanca equilibraba visualmente al Ala Oeste, donde está el Despacho Oval. En 1942, bajo Franklin D. Roosevelt, se amplió con un búnker subterráneo.
Con el tiempo, esta ala se convirtió en la entrada formal para visitas oficiales, espacio de eventos sociales y sede de la oficina de las primeras damas, función iniciada por Eleanor Roosevelt. Ahora, ese espacio histórico cede lugar a la visión de lujo de Donald Trump en Estados Unidos.
Controversia por la demolición
La decisión no pasó desapercibida. El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica pidió detener la obra “hasta que los planes pasen por los procesos legales de revisión pública”. A pesar del llamado, la demolición está completa y el salón de baile sigue adelante, marcando un cambio histórico en la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump.
