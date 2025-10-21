Donald Trump endurece el examen de ciudadanía en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a aplicar desde este lunes un nuevo examen de ciudadanía, más largo y exigente. La medida forma parte del plan del expresidente Donald Trump de volver más riguroso el proceso de naturalización para los extranjeros que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses, informó EFE.
Un examen más extenso y difícil para la ciudadanía
El nuevo test de ciudadanía se enfoca en la educación cívica y amplía el número de preguntas posibles de 100 a 128. Los aspirantes deberán responder correctamente 12 de 20 preguntas, manteniendo el mismo porcentaje de aprobación (60%) que en la versión anterior, cuando se exigía contestar 6 de 10.
La primera administración de Donald Trump (2017-2021) fue la que diseñó este examen, aunque la gestión de Joe Biden lo había revertido en 2021 para retomar el modelo usado desde 2008. Sin embargo, el actual gobierno republicano volvió a implementarlo, calificando los cambios como “cruciales” para fortalecer el proceso de integración.
Más controles y revisión de antecedentes
El portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, señaló que el objetivo es asegurar que solo los extranjeros que cumplan todos los requisitos, leer, escribir y hablar inglés, y comprender el sistema político y la historia de Estados Unidos, puedan naturalizarse.
La agencia anunció además el regreso de investigaciones de antecedentes más estrictas. Esto incluye entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, así como revisiones más exigentes de las excepciones por discapacidad para rendir los exámenes.
Buen carácter moral y conducta responsable
El gobierno de Donald Trump también enfatizó que los aspirantes deben demostrar un buen carácter moral, requisito que ahora se evaluará con mayor detalle. Entre los factores positivos se consideran la participación comunitaria, logros educativos, vínculos familiares, historial laboral estable y cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los funcionarios podrán ampliar los motivos de descalificación si lo consideran necesario, incluso por infracciones de tránsito reiteradas. Según USCIS, estas medidas buscan garantizar que los nuevos ciudadanos contribuyan plenamente al desarrollo de Estados Unidos.