Donald Trump endurece el examen de ciudadanía en Estados Unidos

Más controles y revisión de antecedentes

El portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, señaló que el objetivo es asegurar que solo los extranjeros que cumplan todos los requisitos, leer, escribir y hablar inglés, y comprender el sistema político y la historia de Estados Unidos, puedan naturalizarse.

La agencia anunció además el regreso de investigaciones de antecedentes más estrictas. Esto incluye entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, así como revisiones más exigentes de las excepciones por discapacidad para rendir los exámenes.

Buen carácter moral y conducta responsable

El gobierno de Donald Trump también enfatizó que los aspirantes deben demostrar un buen carácter moral, requisito que ahora se evaluará con mayor detalle. Entre los factores positivos se consideran la participación comunitaria, logros educativos, vínculos familiares, historial laboral estable y cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Los funcionarios podrán ampliar los motivos de descalificación si lo consideran necesario, incluso por infracciones de tránsito reiteradas. Según USCIS, estas medidas buscan garantizar que los nuevos ciudadanos contribuyan plenamente al desarrollo de Estados Unidos.