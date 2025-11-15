Donald Trump se despega del caso Epstein y apunta a Bill Clinton en Estados Unidos

“La verdadera pregunta es qué quiso decir después de pasar todo su tiempo con Bill Clinton y Larry Summers”, afirmó. Para Trump, la cercanía entre Epstein y el expresidente demócrata es el punto que debería quedar bajo la lupa de los investigadores.

Donald Trump incluso sugirió que Epstein pudo haber fabricado documentos vinculándolo a él cuando asumió como presidente: “Él veía fortaleza porque yo era presidente, así que se dictaba memos a sí mismo. Denme un respiro”.

Además, pidió que se profundice en los datos que Epstein manejaba sobre políticos y entidades financieras: “Tienen que averiguar qué sabía con respecto a Bill Clinton (…) y toda esa gente que él conocía, incluida JPMorgan”.

Debate político en Estados Unidos por los archivos

El intercambio con la prensa se tensó cuando un periodista le consultó por qué la Casa Blanca no apoya la publicación inmediata de todos los archivos relacionados con el caso, si asegura no tener nada que ocultar. Trump lo interrumpió de forma tajante: “¡Silencio! ¡Silencio!”.

El tema se da en medio de una fuerte presión dentro del Congreso para votar un proyecto que obligue a desclasificar miles de documentos vinculados a Epstein.

estados unidos documentos Epstein efe 1 Una persona protestando frente al Capitolio de Estados Unidos a favor de la liberación de todos los documentos del caso Epstein, en Washington (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Will Oliver.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó el año pasado más de 33.000 páginas relacionadas con Jeffrey Epstein. El material fue entregado por el Departamento de Justicia y difundido por el Comité de Supervisión y Reforma.

Actualmente la Cámara de Representantes ya tiene los apoyos suficientes para forzar esa votación, pero el Senado todavía frena el avance. Por ahora, la divulgación completa sigue en suspenso.

Mientras el escándalo crece, Estados Unidos sigue pendiente de qué nombres y secretos podrían salir a la luz cuando esos archivos finalmente se revelen.