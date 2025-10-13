Inicio Mundo Estados Unidos
Donald Trump podría invocar la Ley de Insurrección en Estados Unidos

Donald Trump evalúa invocar la Ley de Insurrección en Estados Unidos para frenar protestas y el caos urbano en ciudades como Chicago

Personas durante una protesta frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Personas durante una protesta frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Broadview, cerca a Chicago en Estados Unidos el 11 de octubre de 2025. Crédito: EFE/Cristóbal Herrera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a abrir el debate sobre el uso de la Ley de Insurrección, una herramienta legal que le permitiría desplegar tropas militares dentro del país para controlar el orden civil algo que solo se ha hecho en casos de crisis, informó EFE.

Según confirmó el vicepresidente JD Vance este domingo en una entrevista con la cadena NBC, el mandatario “está explorando todas las opciones. Por ahora, no ha sentido que tenga que hacerlo”, explicó Vance, intentando calmar los temores sobre un posible uso inminente de esta legislación.

Polic&iacute;as de Illinois arrestan a una persona que protestaba frente a la sede del Servicio de Inmigraci&oacute;n y Control de Aduanas (ICE), en Broadview, cerca a Chicago en Estados Unidos, el 11 de octubre de 2025. Cr&eacute;dito: EFE/Crist&oacute;bal Herrera.

Policías de Illinois arrestan a una persona que protestaba frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Broadview, cerca a Chicago en Estados Unidos, el 11 de octubre de 2025. Crédito: EFE/Cristóbal Herrera.

Protestas y despliegue federal

Las declaraciones llegan poco más de una semana después de que Trump insinuara que podría invocar la ley para sofocar las protestas contra el despliegue de agentes federales en Chicago. Consultado sobre si planea aplicar una de las medidas de emergencia más fuertes del país, el presidente respondió: “Bueno, ya se ha invocado antes”.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, Trump apuntó directamente al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, señalando: “Si no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos”.

Cómo afecta a los inmigrantes

La Ley de Insurrección de 1807 autoriza al presidente a desplegar tropas militares sin aprobación del Congreso, algo que solo se ha hecho en casos de extrema crisis interna. No debe confundirse con la ley marcial, aunque otorga al mandatario amplios poderes sobre las fuerzas armadas en territorio nacional.

Su aplicación podría tener consecuencias directas en comunidades latinas e inmigrantes, especialmente en ciudades como Chicago, Los Ángeles o Nueva York, donde viven millones de trabajadores migrantes.

La última vez que esta ley se utilizó fue en 1992, durante el gobierno de George H.W. Bush, para contener los disturbios en Los Ángeles tras el caso Rodney King, cuando cuatro policías fueron absueltos tras golpear a un conductor afroamericano.

