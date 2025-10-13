Donald Trump podría invocar la Ley de Insurrección en Estados Unidos

Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, Trump apuntó directamente al gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, señalando: “Si no puede hacer el trabajo, nosotros lo haremos”.

Cómo afecta a los inmigrantes

La Ley de Insurrección de 1807 autoriza al presidente a desplegar tropas militares sin aprobación del Congreso, algo que solo se ha hecho en casos de extrema crisis interna. No debe confundirse con la ley marcial, aunque otorga al mandatario amplios poderes sobre las fuerzas armadas en territorio nacional.

Su aplicación podría tener consecuencias directas en comunidades latinas e inmigrantes, especialmente en ciudades como Chicago, Los Ángeles o Nueva York, donde viven millones de trabajadores migrantes.

La última vez que esta ley se utilizó fue en 1992, durante el gobierno de George H.W. Bush, para contener los disturbios en Los Ángeles tras el caso Rodney King, cuando cuatro policías fueron absueltos tras golpear a un conductor afroamericano.