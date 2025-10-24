Donald Trump habló sobre México y lanzó críticas por el narcotráfico

Acusaciones cruzadas y comparaciones con el terrorismo

La reacción de Trump surgió tras una pregunta sobre las declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien comparó a los carteles de la droga con grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda.

Hegseth aseguró que el número de carteles ha disminuido “porque saben que serán detenidos”, y culpó a la administración del expresidente Joe Biden de haber permitido un aumento del narcotráfico.

En su segundo mandato, Donald Trump volvió a clasificar a los principales carteles de México, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas.

Estados Unidos refuerza su ofensiva antidroga

En las últimas 24 horas, Estados Unidos ordenó dos ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico oriental, cerca de la costa colombiana. Según Trump, la operación es parte de una campaña militar iniciada hace dos meses en el Caribe.

Donald Trump afirmó que su Gobierno capturó a más de 3.000 presuntos narcotraficantes y decomisó unas 152.000 libras de drogas, incluidas cocaína, fentanilo y heroína. La fiscal general Pam Bondi agregó que el ingreso de fentanilo al país cayó un 50% en las últimas semanas.