El Pentágono recibió 130 millones de dólares de una donación anónima

La noticia desató controversia en redes y en el Congreso de Estados Unidos, ya que la medida podría contradecir la ley Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar dinero sin la aprobación del Congreso o aceptar servicios voluntarios.

trump-dólares-ayuda El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó al Pentágono a usar fondos de investigación y desarrollo para cubrir salarios de las tropas. Crédito: EFE.

El segundo cierre de Gobierno más largo en la historia

Durante este cierre de Gobierno, el segundo más extenso en la historia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó al Pentágono a usar fondos de investigación y desarrollo para cubrir salarios de las tropas.

Varios legisladores, incluido el republicano Mike Johnson, advirtieron que esta decisión solo ofrece un alivio temporal y que sin un acuerdo bipartidista sobre el presupuesto federal, el problema de fondo persistirá.

Incertidumbre sobre el uso de los fondos del Pentágono

El Pentágono aún no detalló cómo se distribuirán los 130 millones donados, considerando que existen más de 1,3 millones de soldados en servicio activo. Según datos del Congreso, la administración de Donald Trump había solicitado unos 600.000 millones de dólares para cubrir salarios militares este año.

El cierre de Gobierno mantiene a miles de empleados federales sin cobrar desde el 10 de octubre, y se espera que la crisis se extienda al menos una semana más.