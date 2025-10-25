Inicio Mundo Pentágono
El Pentágono recibió 130 millones de dólares de una donación anónima

Un misterioso donante entregó 130 millones al Pentágono de Estados Unidos para pagar a las tropas en el cierre del Gobierno

Jimena Díaz
Exteriores del Pentágono en Estados Unidos. Crédito: EFE/ Michael Reynolds.

El Pentágono de Estados Unidos recibió una donación anónima de 130 millones de dólares destinada a pagar los sueldos de las tropas afectadas por el cierre del Gobierno federal, que ya lleva casi un mes, según informó la agencia de noticias EFE.

Según el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, el dinero fue aceptado bajo la llamada “autoridad general de aceptación de obsequios”, una disposición legal que permite recibir fondos externos bajo ciertas condiciones.

La única exigencia del donante fue que el dinero se use exclusivamente para compensar a los soldados y cubrir sus beneficios mientras continúa el cierre de Gobierno.

La noticia desató controversia en redes y en el Congreso de Estados Unidos, ya que la medida podría contradecir la ley Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar dinero sin la aprobación del Congreso o aceptar servicios voluntarios.

trump-dólares-ayuda
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó al Pentágono a usar fondos de investigación y desarrollo para cubrir salarios de las tropas. Crédito: EFE.

El segundo cierre de Gobierno más largo en la historia

Durante este cierre de Gobierno, el segundo más extenso en la historia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autorizó al Pentágono a usar fondos de investigación y desarrollo para cubrir salarios de las tropas.

Varios legisladores, incluido el republicano Mike Johnson, advirtieron que esta decisión solo ofrece un alivio temporal y que sin un acuerdo bipartidista sobre el presupuesto federal, el problema de fondo persistirá.

Incertidumbre sobre el uso de los fondos del Pentágono

El Pentágono aún no detalló cómo se distribuirán los 130 millones donados, considerando que existen más de 1,3 millones de soldados en servicio activo. Según datos del Congreso, la administración de Donald Trump había solicitado unos 600.000 millones de dólares para cubrir salarios militares este año.

El cierre de Gobierno mantiene a miles de empleados federales sin cobrar desde el 10 de octubre, y se espera que la crisis se extienda al menos una semana más.

