La política de inmigración de Donald Trump sacude a Estados Unidos

El informe pidió al Congreso estadounidense abrir una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza y garantizar transparencia en los operativos.

La semana pasada, un juez federal ordenó que todos los agentes federales que participen en operativos de inmigración en el área metropolitana de Chicago porten cámaras corporales, luego de los enfrentamientos registrados durante las últimas redadas migratorias.

Efectos en la comunidad latina

El impacto en la comunidad latina es profundo. Restaurantes y negocios locales reportan una fuerte caída de clientes, mientras iglesias y organizaciones de ayuda brindan refugio y asesoramiento legal gratuito.

El cardenal Blase Cupich expresó en ABC7 Chicago: “Detrás de cada número hay una familia que sufre. Necesitamos humanidad y diálogo, no miedo”.

Expertos en inmigración recomiendan mantener la documentación actualizada y buscar asesoría legal ante cualquier contacto con agentes federales.