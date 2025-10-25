La política de inmigración de Donald Trump genera alarma en Estados Unidos tras una serie de redadas en Chicago, donde más de 1.500 personas fueron detenidas, según AP News. El operativo “Midway Blitz”, impulsado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), apunta a personas sin residencia legal, aunque testigos aseguran que hubo arrestos indiscriminados en barrios latinos.
La política de inmigración de Donald Trump sacude a Estados Unidos
Las redadas de Donald Trump en Estados Unidos dejan miles de detenidos y reavivan el temor en comunidades latinas por su dura política de inmigración
Vecinos de Little Village y Cicero contaron a CBS Chicago que los agentes irrumpieron en hogares y comercios sin aviso, provocando escenas de pánico. Organizaciones civiles denunciaron que muchas familias con hijos nacidos en Estados Unidos temen salir a la calle o acudir a hospitales.
Violencia durante las redadas en Chicago
Human Rights Watch alertó que los agentes federales utilizaron gases lacrimógenos y proyectiles para dispersar protestas pacíficas. Según la organización, periodistas y médicos resultaron heridos durante los enfrentamientos.
El informe pidió al Congreso estadounidense abrir una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza y garantizar transparencia en los operativos.
La semana pasada, un juez federal ordenó que todos los agentes federales que participen en operativos de inmigración en el área metropolitana de Chicago porten cámaras corporales, luego de los enfrentamientos registrados durante las últimas redadas migratorias.
Efectos en la comunidad latina
El impacto en la comunidad latina es profundo. Restaurantes y negocios locales reportan una fuerte caída de clientes, mientras iglesias y organizaciones de ayuda brindan refugio y asesoramiento legal gratuito.
El cardenal Blase Cupich expresó en ABC7 Chicago: “Detrás de cada número hay una familia que sufre. Necesitamos humanidad y diálogo, no miedo”.
Expertos en inmigración recomiendan mantener la documentación actualizada y buscar asesoría legal ante cualquier contacto con agentes federales.