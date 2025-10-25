Diez mexicanos murieron en operativos migratorios de Estados Unidos, según México

Desde el inicio de esta nueva gestión de Donald Trump, la cancillería mexicana manifestó su “indignación y preocupación” por los hechos.

Por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México sigue cada caso “de manera puntual”, exigiendo transparencia e investigaciones completas a Estados Unidos.

México exige respeto a los derechos de los migrantes

“En cada uno de los casos enviamos notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México, pidiendo investigaciones exhaustivas y responsables”, afirmó Velasco.

mexico estados unidos ice efe 2 Un activista sostiene una bandera durante una manifestación frente al centro de detención del ICE en Broadview, Chicago, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich.

El canciller Juan Ramón de la Fuente recordó que el Gobierno de México ya envió trece notas diplomáticas expresando su desacuerdo con las redadas y el trato hacia los migrantes.

“Estamos defendiendo los derechos de nuestros connacionales. No coincidimos con las acciones que se están llevando adelante”, sostuvo.

Redadas y deportaciones bajo el mandato de Donald Trump

Desde enero, se registraron 169 redadas migratorias del ICE, que resultaron en la detención de 2.382 mexicanos. Además, 116.320 migrantes fueron repatriados a México, de los cuales 93.153 recibieron asistencia consular.

La tensión entre ambos gobiernos vuelve a poner en el centro del debate la política migratoria de Donald Trump y el compromiso de Claudia Sheinbaum por proteger a los mexicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde la comunidad latina enfrenta un escenario cada vez más complejo.