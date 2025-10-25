La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó que diez ciudadanos mexicanos fallecieron en operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, informó EFE.
Diez mexicanos murieron en operativos migratorios de Estados Unidos, según México
México exige explicaciones a Estados Unidos tras diez muertes de connacionales en operativos migratorios, bajo el mandato de Donald Trump
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, explicó que las muertes ocurrieron entre el 20 de enero y el 23 de octubre.
El caso más reciente fue en San Bernardino, California, donde un mexicano perdió la vida el viernes pasado. Las autoridades ya se comunicaron con su hija, añadió.
Desde el inicio de esta nueva gestión de Donald Trump, la cancillería mexicana manifestó su “indignación y preocupación” por los hechos.
Por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México sigue cada caso “de manera puntual”, exigiendo transparencia e investigaciones completas a Estados Unidos.
México exige respeto a los derechos de los migrantes
“En cada uno de los casos enviamos notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México, pidiendo investigaciones exhaustivas y responsables”, afirmó Velasco.
El canciller Juan Ramón de la Fuente recordó que el Gobierno de México ya envió trece notas diplomáticas expresando su desacuerdo con las redadas y el trato hacia los migrantes.
“Estamos defendiendo los derechos de nuestros connacionales. No coincidimos con las acciones que se están llevando adelante”, sostuvo.
Redadas y deportaciones bajo el mandato de Donald Trump
Desde enero, se registraron 169 redadas migratorias del ICE, que resultaron en la detención de 2.382 mexicanos. Además, 116.320 migrantes fueron repatriados a México, de los cuales 93.153 recibieron asistencia consular.
La tensión entre ambos gobiernos vuelve a poner en el centro del debate la política migratoria de Donald Trump y el compromiso de Claudia Sheinbaum por proteger a los mexicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde la comunidad latina enfrenta un escenario cada vez más complejo.