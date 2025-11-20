Donald Trump firmó la ley sobre los archivos de Epstein en Estados Unidos

Según la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia tiene un plazo de 30 días para liberar los archivos completos, lo que podría revelar nombres, vínculos políticos e información sensible.

La presión por la transparencia lleva más de cuatro años. Familiares de víctimas y opositores al presidente creen que la publicación de datos podría exponer cómplices y nuevas responsabilidades penales.

El tema escaló cuando un grupo de legisladores demócratas adelantó cerca de 20.000 nuevos documentos. Entre ellos, correos donde Epstein sostenía que Donald Trump conocía sus delitos e incluso habría pasado “horas” con una de las víctimas en su mansión.

La relación del presidente con el caso genera tensión hace años, y en las últimas semanas se intensificó. El viernes pasado, Trump reaccionó agresivamente cuando una periodista le preguntó si los archivos podrían involucrarlo, la mandó a callar y la insultó llamándola “cerdita”.