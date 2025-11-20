El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que firmó una nueva ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar todos los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, el financista y pederasta acusado de una extensa red de abuso sexual de menores de edad.
Donald Trump firmó la ley sobre los archivos de Epstein en Estados Unidos
Donald Trump firma una ley para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, el financista acusado de una extensa red de abuso sexual
Hizo el anuncio en Truth Social, acusando a los demócratas de usar el caso “para desviar la atención de nuestras increíbles victorias”.
Según informa EFE, esta decisión llega un día después de que el Congreso enviara el proyecto a la Casa Blanca. La ley, llamada oficialmente Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, recibió un apoyo casi total en la Cámara de Representantes: 427 votos a favor y solo 1 en contra. El Senado también la aprobó sin objeciones, gracias a una moción del líder demócrata Chuck Schumer.
Según la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia tiene un plazo de 30 días para liberar los archivos completos, lo que podría revelar nombres, vínculos políticos e información sensible.
Qué buscan las nuevas leyes y por qué molestan a Donald Trump
La presión por la transparencia lleva más de cuatro años. Familiares de víctimas y opositores al presidente creen que la publicación de datos podría exponer cómplices y nuevas responsabilidades penales.
El tema escaló cuando un grupo de legisladores demócratas adelantó cerca de 20.000 nuevos documentos. Entre ellos, correos donde Epstein sostenía que Donald Trump conocía sus delitos e incluso habría pasado “horas” con una de las víctimas en su mansión.
La relación del presidente con el caso genera tensión hace años, y en las últimas semanas se intensificó. El viernes pasado, Trump reaccionó agresivamente cuando una periodista le preguntó si los archivos podrían involucrarlo, la mandó a callar y la insultó llamándola “cerdita”.