El Senado de Estados Unidos aprueba revelar los archivos de Epstein y ahora decide Donald Trump

Con la firma de Trump, el Departamento de Justicia deberá publicar los papeles de Epstein incluso de forma inmediata.

Unidad política, presión y vínculos incómodos

La aprobación llega justo una semana después de que los demócratas difundieran 20.000 correos en los que Epstein menciona a Donald Trump, afirmando que sabía de sus crímenes y que pasó “horas” con una de las víctimas. La presión creció alrededor del presidente, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein desde fines de los 80 hasta principios de los 2000.

El apoyo republicano casi total refleja un giro interno, tras meses sin acompañar el pedido demócrata, el partido se encolumnó detrás de Trump y su nueva posición respecto a la ley.

epstein donald trump documentos efe 1 Sobrevivientes de abuso hablan durante una conferencia de prensa en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Crédito: EFE/ Luke Johnson.

Las víctimas y sobrevivientes reclaman justicia. La congresista Marjorie Taylor Greene, cercana a Donald Trump pero enfrentada en este tema, afirmó que la verdadera prueba será si el Departamento de Justicia realmente publica los expedientes o mantiene todo bloqueado.

Para los demócratas, si Donald Trump quisiera transparencia ya habría ordenado revelar los documentos, ya que el Departamento de Justicia responde directamente al Ejecutivo. “Podría hacerlo mañana mismo”, afirmó el líder demócrata Pete Aguilar.