El Senado de Estados Unidos aprueba revelar los archivos de Epstein y ahora decide Donald Trump

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que obliga a publicar los documentos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, condenado por pederastia. Tras ser avalado por la Cámara de Representantes con 427 votos a favor y solo uno en contra.
Según informa EFE, aunque Donald Trump se había opuesto inicialmente a hacer públicos esos archivos, cambió su postura ante la presión dentro del Partido Republicano y aseguró que firmará la ley si el Congreso la aprobaba. Minutos antes de la votación, escribió en Truth Social que lo fundamental es que los republicanos recuerden “todas las victorias” de su gobierno.
El procedimiento elegido por el Senado fue inusual, se envió el proyecto automáticamente al despacho presidencial sin debate ni votación. La maniobra fue impulsada por el líder demócrata Chuck Schumer, y ningún senador se opuso. Para los republicanos, cuando una ley sale de la Cámara Baja con semejante respaldo y el presidente promete firmarla, modificarla ya no tiene sentido.
Con la firma de Trump, el Departamento de Justicia deberá publicar los papeles de Epstein incluso de forma inmediata.
Unidad política, presión y vínculos incómodos
La aprobación llega justo una semana después de que los demócratas difundieran 20.000 correos en los que Epstein menciona a Donald Trump, afirmando que sabía de sus crímenes y que pasó “horas” con una de las víctimas. La presión creció alrededor del presidente, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein desde fines de los 80 hasta principios de los 2000.
El apoyo republicano casi total refleja un giro interno, tras meses sin acompañar el pedido demócrata, el partido se encolumnó detrás de Trump y su nueva posición respecto a la ley.
Las víctimas y sobrevivientes reclaman justicia. La congresista Marjorie Taylor Greene, cercana a Donald Trump pero enfrentada en este tema, afirmó que la verdadera prueba será si el Departamento de Justicia realmente publica los expedientes o mantiene todo bloqueado.
Para los demócratas, si Donald Trump quisiera transparencia ya habría ordenado revelar los documentos, ya que el Departamento de Justicia responde directamente al Ejecutivo. “Podría hacerlo mañana mismo”, afirmó el líder demócrata Pete Aguilar.