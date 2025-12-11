Detuvieron al expresidente de Bolivia Luis Arce por una causa de corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce (2020-2025), fue detenido este miércoles en La Paz y se especula que fue en el marco de una causa por presunta corrupción vinculada al Fondo Indígena.
La exministra de Presidencia, María Nela Prada, denunció que el procedimiento de la Fiscalía se llevó a cabo “como un secuestro”, al asegurar que Luis Arce no fue notificado y que el operativo se realizó sin la presencia de familiares ni información oficial. “Él estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros”, afirmó.
“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora, en el barrio Sopocachi, de la ciudad de La Paz”, expresó la exministra en sus redes sociales. Señaló además que se trasladó a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde -según sostuvo- habría sido llevado el exmandatario.
Luis Arce y su relación con el Fondo Indígena
La investigación por el Fondo Indígena sostiene que, durante su gestión al frente del Ministerio de Economía -antes de ser presidente-, Arce autorizó desembolsos de fondos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, actualmente detenida de manera preventiva en un penal de mujeres en La Paz.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no informaron si existe una imputación formal ni cuáles serán los siguientes pasos procesales. Según medios locales, Arce fue ingresado a la FELCC a bordo de una vagoneta blanca y luego trasladado a la unidad anticorrupción para prestar declaración.
La aprehensión se produce en un contexto de fuerte polarización política tras el reciente cambio de gobierno y en medio de la crisis interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales con el que Arce llegó a la presidencia y del que posteriormente fue expulsado.