Detuvieron al expresidente de Bolivia Luis Arce por una causa de corrupción

La exministra de Presidencia, María Nela Prada, denunció que el procedimiento de la Fiscalía se llevó a cabo “como un secuestro”, al asegurar que Luis Arce no fue notificado y que el operativo se realizó sin la presencia de familiares ni información oficial. “Él estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros”, afirmó.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora, en el barrio Sopocachi, de la ciudad de La Paz”, expresó la exministra en sus redes sociales. Señaló además que se trasladó a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde -según sostuvo- habría sido llevado el exmandatario.