Compró un conteiner por 500 dólares en una subasta y descubrió en su interior una suma millonaria

El subastador de Storge Wars utilizó sus redes sociales para contar cómo se enteró de que su cliente se volvió millonario de la noche a la mañana. Este hallazgo lo dejó con la boca abierta, mientras disfrutaba de un evento de caridad en California.

“En un momento se me acercó y me dijo que su esposo trabajaba con un hombre que me había comprado una unidad por 500 dólares y encontró una caja fuerte adentro”. relató Dotson y agregó: “Y supongo que la primera persona a la que llamaron para abrirla no pudo o no lo hizo”.

Abrir la caja fuerte no fue una tarea sencilla, pero una vez que lograron hacerlo, se encontraron con algo completamente inesperado.

“Llamaron a una segunda persona para abrirla, y cuando lograron hacerlo, se encontraron que la caja fuerte, que suelen estar vacías, en este caso no lo estaba”.

Dan Dotson reveló que su cliente encontró dentro de la caja fuerte 7, 5 millones de dólares, en efectivo. Sin embargo, poco duró la felicidad de haber hallado un verdadero tesoro ya que el dueño del dinero se dio cuenta de su descuido y corrió rápidamente a recuperarlo. Y para hacerlo envió a sus abogados.

Dan contó que los abogados le habían ofrecido al nuevo dueño de los millones una recompensa de 600.000 dólares para recuperar el dinero. Sin embargo, el hombre rechazó la oferta.

Los abogados no se rindieron y continuaron con las negociaciones. Finalmente, el hombre, aceptó la segunda oferta que le hicieron por 1,2 millones de dólares, con la condición de que devolviera los 6,3 millones de dólares restantes de la caja fuerte.

Rene Nezhoda, dueña de “Bargain Hunters Thrift Store”, dijo que no le sorprendería si el origen del dinero estaría relacionado con la Mafia o el Cartel, porque “si encontrás una suma de dinero como esa, seguro hay razones para que no esté guardado dentro del banco”.

Dan Dotson y su esposa Laura, sostuvieron que la unidad de almacenamiento donde apareció la caja fuerte, fue la propiedad más valiosa que vendieron jamás.