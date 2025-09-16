Inicio Mundo cuenta bancaria
Guía práctica para argentinos en el exterior

Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y enviar dinero a Argentina

Opciones para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y enviar dinero a Argentina. Guía simple para argentinos que viven, trabajan o viajan al exterior

Abrir una cuenta bancaria

Muchos argentinos que viven en Estados Unidos o que planean viajar se enfrentan a la necesidad de manejar su dinero de forma segura y rápida. Abrir una cuenta bancaria, enviar remesas o recibir transferencias desde Argentina son trámites cada vez más comunes.

Enviar dinero desde Estados Unidos a Argentina

Los servicios de remesas digitales se han convertido en la alternativa preferida de la comunidad argentina en el exterior. Plataformas como Remitly permiten transferencias en minutos, con opciones de retiro en efectivo o depósito en cuentas bancarias argentinas. Paysend, por su parte, ofrece envíos con una comisión fija baja y la posibilidad de ver la tasa de cambio antes de confirmar.

Estas herramientas son clave para quienes necesitan ayudar a familiares en Argentina, pagar servicios o cubrir gastos a distancia. A diferencia de los métodos tradicionales, las apps digitales permiten operar desde el celular, sin necesidad de visitar una oficina física.

bank of america.jpeg
Los bancos tradicionales como Bank of America tienen programas especiales para extranjeros y estudiantes internacionales.

Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos

Contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos es fundamental para administrar el dinero, cobrar un salario o acceder a tarjetas de débito y crédito. Los bancos tradicionales como Bank of America tienen programas especiales para extranjeros y estudiantes internacionales. En muchos casos se solicita pasaporte y comprobante de domicilio.

Otra opción son los bancos digitales. Zenus Bank, por ejemplo, permite abrir cuentas en dólares sin residir en Estados Unidos, mientras que GrabrFi ofrece cuentas personales con apertura 100% online, pensadas para latinos que trabajan o estudian.

El portal oficial USA.gov también brinda una guía clara para entender los requisitos, diferencias entre bancos y cooperativas de crédito, y documentos necesarios para residentes temporales o profesionales internacionales.

Consejos para argentinos en el exterior

  • Revisar siempre las comisiones y el tipo de cambio antes de enviar dinero.
  • Verificar que la cuenta bancaria elegida permita transferencias internacionales hacia Argentina.
  • Considerar bancos digitales si no se cuenta con residencia permanente en Estados Unidos.

Para quienes viven entre Argentina y Estados Unidos, organizar el manejo del dinero con una cuenta bancaria adecuada y servicios de envío confiables es clave para evitar problemas en el día a día y optimizar los costos de cada operación.

