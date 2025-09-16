Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y enviar dinero a Argentina

bank of america.jpeg Los bancos tradicionales como Bank of America tienen programas especiales para extranjeros y estudiantes internacionales.

Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos

Contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos es fundamental para administrar el dinero, cobrar un salario o acceder a tarjetas de débito y crédito. Los bancos tradicionales como Bank of America tienen programas especiales para extranjeros y estudiantes internacionales. En muchos casos se solicita pasaporte y comprobante de domicilio.

Otra opción son los bancos digitales. Zenus Bank, por ejemplo, permite abrir cuentas en dólares sin residir en Estados Unidos, mientras que GrabrFi ofrece cuentas personales con apertura 100% online, pensadas para latinos que trabajan o estudian.

El portal oficial USA.gov también brinda una guía clara para entender los requisitos, diferencias entre bancos y cooperativas de crédito, y documentos necesarios para residentes temporales o profesionales internacionales.

Consejos para argentinos en el exterior

Revisar siempre las comisiones y el tipo de cambio antes de enviar dinero .

. Verificar que la cuenta bancaria elegida permita transferencias internacionales hacia Argentina .

elegida permita transferencias internacionales hacia . Considerar bancos digitales si no se cuenta con residencia permanente en Estados Unidos.

Para quienes viven entre Argentina y Estados Unidos, organizar el manejo del dinero con una cuenta bancaria adecuada y servicios de envío confiables es clave para evitar problemas en el día a día y optimizar los costos de cada operación.