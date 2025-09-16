Pasaporte fallado: cómo chequearlo en los aeropuertos de Argentina antes de tus viajes a Estados Unidos

Es importante remarcar que el sistema de consulta por WhatsApp del RENAPER no es confiable: arroja falsos positivos y negativos. Por eso, la recomendación oficial es acercarse personalmente a los aeropuertos o a los centros habilitados.

Qué pasa si viajás con un pasaporte defectuoso

Muchos argentinos ya realizaron viajes con un pasaporte fallado y lograron ingresar a otros países. Sin embargo, en controles más estrictos puede haber demoras. Por eso, se recomienda cambiarlo cuanto antes. El trámite es gratuito y, en casos urgentes (por ejemplo, si el vuelo es en menos de 48 horas), se puede emitir un nuevo documento en cuestión de horas.

Si tu visa de Estados Unidos está en un pasaporte defectuoso, no hay problema: simplemente tendrás que viajar con ambos documentos, el nuevo y el anterior. Lo mismo ocurre si ya compraste pasajes: el cambio no afecta al check-in online ni a reservas de autos u hoteles, siempre que el nombre coincida.

En las oficinas del RENAPER se prioriza a quienes tienen viajes próximos. Si falta poco para tu vuelo, podés solicitar un pasaporte urgente sin costo.

Consejos prácticos antes de tus viajes

Consultá siempre en los aeropuertos habilitados unas horas antes de tu vuelo.

habilitados unas horas antes de tu vuelo. Si viajás con familiares, revisen todos los documentos: puede ocurrir que algunos estén fallados y otros no.

Una tercera persona puede acercarse a verificar los pasaportes, pero si alguno presenta fallas, el titular debe estar presente para el recambio.

El RENAPER planea extender pronto los controles a más oficinas en el interior del país. Mientras tanto, la manera más segura de evitar problemas en tus próximos viajes es chequear el pasaporte con anticipación.