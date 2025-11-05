La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que presentó una denuncia formal contra el hombre que la acosó durante una caminata por el centro histórico de Ciudad de México. El hecho ocurrió el martes, cuando un individuo en evidente estado de ebriedad se le acercó e intentó abrazarla por la espalda y besarla en el cuello.
Claudia Sheinbaum denunció el acoso que sufrió en el corazón de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció un acoso sufrido en público y pidió revisar las leyes para proteger a todas las mujeres
Según informó EFE, Sheinbaum explicó que no se dio cuenta de la situación hasta que su equipo de seguridad intervino para alejar al agresor. “Cuando vi los videos entendí lo que había pasado. El hombre estaba totalmente alcoholizado”, detalló.
El mensaje de Claudia Sheinbaum a las mujeres
La presidenta caminaba hacia la Secretaría de Educación Pública, a pocas cuadras del Palacio Nacional, cuando ocurrió el incidente. Justificó su decisión de ir a pie por practicidad: “A pie son cinco minutos; en auto, veinte”.
Con firmeza, Claudia Sheinbaum sostuvo que el acoso a las mujeres “no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia”. “No lo digo solo como presidenta, sino como mujer. Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”, afirmó.
El episodio reabrió el debate sobre la seguridad y el respeto hacia las mujeres en México. La mandataria anunció que se revisará si el acoso está tipificado como delito en todos los estados del país y adelantó una campaña nacional enfocada en el respeto hacia las mujeres.
“Si esto le pasa a la presidenta, ¿qué pueden esperar las jóvenes en nuestro país?”, reflexionó. Finalmente, alentó a todas las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar y no permanecer en silencio.