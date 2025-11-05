Claudia Sheinbaum denunció el acoso que sufrió en el corazón de México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobiernoMX/status/1986078824375718037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986078824375718037%7Ctwgr%5Eb585c3926e28053ecdc27a7df501f8bc8371fa10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-11-05%2Facoso-ciudad-mexico-presidenta-claudia-sheinbaum-hombre%2F&partner=&hide_thread=false #MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein denunció penalmente el acoso del que fue víctima ayer en la Ciudad de México.



El mensaje de Claudia Sheinbaum a las mujeres

La presidenta caminaba hacia la Secretaría de Educación Pública, a pocas cuadras del Palacio Nacional, cuando ocurrió el incidente. Justificó su decisión de ir a pie por practicidad: “A pie son cinco minutos; en auto, veinte”.

Con firmeza, Claudia Sheinbaum sostuvo que el acoso a las mujeres “no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia”. “No lo digo solo como presidenta, sino como mujer. Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”, afirmó.

El episodio reabrió el debate sobre la seguridad y el respeto hacia las mujeres en México. La mandataria anunció que se revisará si el acoso está tipificado como delito en todos los estados del país y adelantó una campaña nacional enfocada en el respeto hacia las mujeres.

“Si esto le pasa a la presidenta, ¿qué pueden esperar las jóvenes en nuestro país?”, reflexionó. Finalmente, alentó a todas las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar y no permanecer en silencio.