Claudia Sheinbaum sufre acoso en pleno centro de México y reabre el debate sobre la violencia de género

Repercusiones y cifras alarmantes sobre el acoso en México

El caso provocó un fuerte debate público sobre la seguridad de las mujeres, incluso de las figuras políticas más protegidas. Diversos colectivos feministas y dirigentes sociales exigieron reforzar las medidas de prevención y visibilizar las cifras reales del acoso en México.

De acuerdo con una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 15,5 % de las mujeres mexicanas ha sufrido algún tipo de acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación, una proporción cinco veces mayor que la de los hombres (3,2 %).

Además, más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años ha enfrentado algún tipo de violencia: psicológica (52 %), física (35 %) o sexual (48 %). Los especialistas advierten que más del 90 % de los casos no se denuncian, lo que refleja una “cifra negra” que agrava la magnitud del problema.

El episodio con la presidenta de México Claudia Sheinbaum expone la vulnerabilidad de las mujeres en espacios públicos y reaviva la discusión sobre el respeto y la seguridad en México.