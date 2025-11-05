La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso este martes durante una caminata por el centro histórico de Ciudad de México, a pocos metros de Palacio Nacional. Mientras saludaba a ciudadanos, un hombre aparentemente ebrio se le acercó por detrás, intentó besarla sin su consentimiento y la tocó por la espalda.
Claudia Sheinbaum sufre acoso en pleno centro de México y reabre el debate sobre la violencia de género
Según EFE, el hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa a la mandataria reaccionar con sorpresa y tensión mientras su equipo de seguridad interviene rápidamente para detener al agresor.
Según el reporte oficial, Sheinbaum se dirigía a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para participar en la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Optó por caminar debido a la cercanía del lugar, pero el recorrido se vio interrumpido por este episodio que generó rechazo en todo el país.
Repercusiones y cifras alarmantes sobre el acoso en México
El caso provocó un fuerte debate público sobre la seguridad de las mujeres, incluso de las figuras políticas más protegidas. Diversos colectivos feministas y dirigentes sociales exigieron reforzar las medidas de prevención y visibilizar las cifras reales del acoso en México.
De acuerdo con una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 15,5 % de las mujeres mexicanas ha sufrido algún tipo de acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación, una proporción cinco veces mayor que la de los hombres (3,2 %).
Además, más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años ha enfrentado algún tipo de violencia: psicológica (52 %), física (35 %) o sexual (48 %). Los especialistas advierten que más del 90 % de los casos no se denuncian, lo que refleja una “cifra negra” que agrava la magnitud del problema.
El episodio con la presidenta de México Claudia Sheinbaum expone la vulnerabilidad de las mujeres en espacios públicos y reaviva la discusión sobre el respeto y la seguridad en México.