El multimillonario empresario Bill Gates decidió romper el silencio tras la difusión masiva de los archivos relacionados al caso Jeffrey Epstein y aseguró que lamenta “cada minuto” que pasó con el financiero condenado. El fundador de Microsoft, de 70 años, quien se encuentra en Australia, habló del tema luego de que el Departamento de Justicia publicara documentos vinculados al caso, que reavivaron preguntas sobre sus vínculos.
Bill Gates rompió el silencio: "Me arrepiento de haber pasado cada minuto con Jeffrey Epstein"
Durante una entrevista televisiva grabada durante el Australian Open, Gates admitió que conoció a Epstein porque el empresario se presentaba como un puente con donantes acomodados para causas sanitarias. “El foco siempre fue: él conocía a mucha gente muy rica y decía que podía conseguir que donaran dinero a la salud global", comentó durante la charla televisiva.
El magnate reconoció que fue un error y negó cualquier relación en los abusos que aparecen en los papeles. "Me arrepiento de haber pasado cada minuto con él. Sabes, en retrospectiva, eso fue un callejón sin salida y fui tonto por pasar tiempo con él. Soy uno de muchos que se arrepienten de haberlo conocido", sostuvo Gates, según comentaron medios locales que cubrieron la entrevista.
Entre los archivos hay un borrador de correo atribuido a Epstein de 2013 que menciona a Gates y a su entonces mujer, Melinda. El texto, que presenta algunos errores y pasajes escabrosos, fue publicado por la Justicia y por comités del Congreso, reavivando la polémica pública sobre quiénes estuvieron alrededor del financiero fallecido en prisión en agosto de 2019.
Desde el entorno de Bill Gates aclararon que esas alegaciones son falsas y que los documentos reflejan la frustración de Epstein por no haber conseguido una relación continuada con el filántropo. Un allegado al fundador de Microsoft aseguró que las afirmaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas”, según un comunicado difundido a la prensa.
En tanto que Melinda Gates, divorciada de Bill en 2021, también se refirió al caso tras la liberación de archivos. En el podcast Wild Card, la mujer comentó: “Creo que estamos teniendo un ajuste de cuentas como sociedad, ¿no? Ninguna chica, ninguna chica debería ser puesta en la situación en la que las pusieron Epstein y todo lo que pasaba con las diversas personas a su alrededor". Además sostuvo que la situación le resulta “desgarradora”.
La ex mujer del magnate reiteró que nunca visitó la isla caribeña ni participó en encuentros con mujeres vinculadas a Epstein y pidió disculpas públicas: “Aparentemente, Jeffrey se escribió un email a sí mismo. Ese email nunca fue enviado. El email es, ya sabés, falso. No sé qué pensaba allí”.