Bill Gates rompió el silencio: "Me arrepiento de haber pasado cada minuto con Jeffrey Epstein".

Entre los archivos hay un borrador de correo atribuido a Epstein de 2013 que menciona a Gates y a su entonces mujer, Melinda. El texto, que presenta algunos errores y pasajes escabrosos, fue publicado por la Justicia y por comités del Congreso, reavivando la polémica pública sobre quiénes estuvieron alrededor del financiero fallecido en prisión en agosto de 2019.

Desde el entorno de Bill Gates aclararon que esas alegaciones son falsas y que los documentos reflejan la frustración de Epstein por no haber conseguido una relación continuada con el filántropo. Un allegado al fundador de Microsoft aseguró que las afirmaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas”, según un comunicado difundido a la prensa.

Escándalo archivos Bill Melinda Gates, quien está separada de Bill desde 2021, dijo que nunca participó en encuentros con mujeres vinculadas a Epstein.

En tanto que Melinda Gates, divorciada de Bill en 2021, también se refirió al caso tras la liberación de archivos. En el podcast Wild Card, la mujer comentó: “Creo que estamos teniendo un ajuste de cuentas como sociedad, ¿no? Ninguna chica, ninguna chica debería ser puesta en la situación en la que las pusieron Epstein y todo lo que pasaba con las diversas personas a su alrededor". Además sostuvo que la situación le resulta “desgarradora”.

La ex mujer del magnate reiteró que nunca visitó la isla caribeña ni participó en encuentros con mujeres vinculadas a Epstein y pidió disculpas públicas: “Aparentemente, Jeffrey se escribió un email a sí mismo. Ese email nunca fue enviado. El email es, ya sabés, falso. No sé qué pensaba allí”.