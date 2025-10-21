Aumentó la población de migrantes indocumentados en Estados Unidos

estados unidos-poblacion-indocumentados-efe 2

También señala que las políticas de frontera y programas de “parole” humanitario del expresidente Joe Biden alentaron un incremento de los cruces hacia Estados Unidos, especialmente de migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

México, el grupo más numeroso

Aun con el crecimiento de llegadas desde Sudamérica, los mexicanos siguen siendo el grupo más numeroso, con 5,5 millones de personas en situación irregular. El estudio indica que entre 2019 y 2023 la población mexicana sin papeles volvió a crecer después de haber tocado un mínimo histórico.

El MPI calcula que uno de cada cuatro extranjeros en Estados Unidos es indocumentado. De ellos, alrededor de cuatro millones cuentan con algún tipo de protección temporal, como el TPS o el DACA, o una solicitud de asilo en curso. Además, 4,2 millones están casados con ciudadanos estadounidenses pero no pueden acceder a la ciudadanía por restricciones legales vigentes desde 1996.

Un escenario que cambia bajo el gobierno de Donald Trump

A pesar del aumento reciente, los analistas prevén que el número de indocumentados haya disminuido en 2025, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde enero, su administración endureció los controles fronterizos, incrementó las redadas y aceleró las deportaciones, en línea con su promesa de “restablecer el orden migratorio”.

El informe subraya que las nuevas medidas podrían revertir parte del crecimiento registrado en los últimos años, aunque organizaciones civiles advierten que el costo humano de estas políticas será “devastador” para miles de familias migrantes.