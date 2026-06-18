Ataque gigante de Ucrania a Rusia: el video de la destrucción

El video más impresionante

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Osinttechnical/status/2067464916055814326&partner=&hide_thread=false Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Uno de los principales objetivos fue la Refinería de Petróleo de Moscú (MNPZ), que pertenece a Gazprom Neft y se encuentra en Kapotnya. Esa planta tuvo un problema dos días antes y detuvo su trabajo. Ahora, la explotaron y el video del momento dio la vuelta al mundo.

El líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, conectó este ataque con la reciente ofensiva rusa contra Kiev. También advirtió que la gente en Rusia sentirá más las consecuencias de la guerra si el Kremlin no acepta poner fin a las hostilidades.

De acuerdo con el canal local de Telegram Cheka-OGPU, las autoridades bloquearon el acceso público a la Plaza Roja después del ataque: "La Plaza Roja está cerrada". Actualmente, hay ametralladoras y guardias en todas las torres, muros y en el mausoleo. Hay vehículos blindados y camionetas con armas en los puentes.

La agencia estatal de noticias rusa TASS mencionó a funcionarios que confirmaron que el suministro de combustible en Moscú y el funcionamiento de las estaciones de servicio son normales.