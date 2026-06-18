Ataque gigante de Ucrania a Rusia: el video de la destrucción

Ucrania llevó a cabo el ataque con drones más grande contra Moscú desde que comenzó el conflicto armado con Rusia. Las fuerzas de seguridad reportaron que derribaron 194 drones cerca de la capital rusa, lo que no impidió que se destruyeran algunos objetivos vitales.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, compartió la cifra a las 9.27. Esto consolidó la operación como la intervención con drones más importante en la ciudad desde febrero de 2022.
Antes, el mayor número de drones que atacó Moscú en una sola noche ocurrió el 11 de marzo de este año, cuando las autoridades reportaron la destrucción de 74 drones. "El 17 de mayo, las fuerzas de defensa aérea detuvieron más de 120 drones que se dirigían a la capital en un solo día", informó The Moscow Times.
El video más impresionante
Uno de los principales objetivos fue la Refinería de Petróleo de Moscú (MNPZ), que pertenece a Gazprom Neft y se encuentra en Kapotnya. Esa planta tuvo un problema dos días antes y detuvo su trabajo. Ahora, la explotaron y el video del momento dio la vuelta al mundo.
El líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, conectó este ataque con la reciente ofensiva rusa contra Kiev. También advirtió que la gente en Rusia sentirá más las consecuencias de la guerra si el Kremlin no acepta poner fin a las hostilidades.
De acuerdo con el canal local de Telegram Cheka-OGPU, las autoridades bloquearon el acceso público a la Plaza Roja después del ataque: "La Plaza Roja está cerrada". Actualmente, hay ametralladoras y guardias en todas las torres, muros y en el mausoleo. Hay vehículos blindados y camionetas con armas en los puentes.
La agencia estatal de noticias rusa TASS mencionó a funcionarios que confirmaron que el suministro de combustible en Moscú y el funcionamiento de las estaciones de servicio son normales.