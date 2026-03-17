A una mujer le transfirieron más de 1 millón de dólares por error, se compró una casa y fue detenida

El episodio ocurrió en febrero de 2021, cuando Kelyn Spadoni, una operadora del 911, recibió por error 1,2 millones de dólares provenientes de la firma Charles Schwab debido a una falla en el sistema de la compañía, que en realidad tenía que transferirle 82,56 dólares.

Lejos de devolver el dinero, Spadoni actuó con rapidez y compró una casa y un auto de alta gama en menos de 24 horas. Cuando la empresa advirtió el error e intentó recuperar el monto, la mujer no respondió a los llamados ni a los correos electrónicos.

Ante esta situación, la compañía la denunció y el caso pasó a manos de la Justicia. Tras una investigación, Spadoni fue arrestada el 7 de abril de 2021, mientras continuaba el reclamo de la empresa para recuperar el dinero perdido.

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A raíz de este episodio, la mujer fue detenida y quedó acusada por varios delitos:

Robo por más de 25.000 dólares.

Fraude bancario.

Transferencia ilegal de fondos monetarios.

Aunque pudo salir de la cárcel luego de pagar una fianza de 150 mil dólares, Spadoni fue despedida de su trabajo como operadora del 911.

Tras la denuncia, la empresa logró recuperar una parte importante del dinero transferido por error. De todas maneras, la demanda quedó suspendida y fue cerrada de manera administrativa en agosto de 2021, a la espera de instrucciones judiciales.

Fuente: tn.com.ar