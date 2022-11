►TE PUEDE INTERESAR: La formación de la Selección Argentina vs. Polonia

Además Marcos Chino Maidana fue tendencia por una frase que no dijo. "Chino Maidana: ¿que si conozco a Canelo? Si es un bobo que le gusta la prensa y ser observado todo el tiempo. Cuando quiera lo invito a el ring al gil ese. Si te metes con Messi se mete con 40.000.000 milllones de Argentinos", fue el tuit que se viralizó y del que varios medios del mundo se hicieron eco. Infobae habló con el Chino Maidana quien confirmó que se trata de un fake news. "No fui yo. No hablé nada y no voy hablar", dijo.

El ataque de Canelo Álvarez a Messi

La reacción del actual campeón mundial de peso supermediano fue tras observar cómo Messi deja apoyada en el piso una casaca que cambió con un futbolista mexicano mientras se producían los festejos por el triunfo 2-0 en la segunda fecha del grupo C.

La primera defensa a Leo fue de su amigo y ex compañero, Sergio "Kun" Agüero, que en su cuenta de twitter posteó: "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario".

Enseguida Canelo le respondió sin entender las explicaciones del Kun: "Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo"·.

También salió en defensa de Messi su ex compañero del Barcelona Cesc Fábregas, que desde su cuenta de twitter escribió: "Ni conoces a la persona, ni entiendes cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido".

La reacción de Canelo Álvarez está en las portadas de varios medios deportivos del mundo, entre ellos la del Mundo Deportivo de España que tituló: "Canelo se vuelve loco con Messi" y cataloga la acción de Messi como fortuita.

Por su parte, el Sol de México asegura en su sección deportiva “Canelo enfurece con Messi por patear playera de México” y Record suma “Canelo Álvarez amenaza a Lionel Messi por "limpiar piso" con playera del Tri”.