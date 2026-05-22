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Mundial 206: La Selección Argentina presente en la configuración del avión especial de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas presentó el avión Airbus 330-200 que viajará a las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026 donde juegue la Selección Argentina

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Esta es la configuración del avión de Aerolíneas Argentinas que hará el enlace entre Buenos Aires y los escenarios donde jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Esta es la configuración del avión de Aerolíneas Argentinas que hará el enlace entre Buenos Aires y los escenarios donde jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Este viernes fue presentado por la empresa Aerolíneas Argentinas el Airbus 330-200 que llevará a los hinchas argentinos a las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La nave tiene una configuración de pintura inspirada en la Selección Argentina y en su capitán Lionel Messi.

El avión de Aerolíneas Argentinas luce una decoración que representa el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina que diseñó la empresa Adidas en la cola del avión, representando en el timón la conducción del equipo por su capitán en el campo de juego.

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El Messi- Airbus de Aerol&iacute;neas Argentinas. El ploteado del avi&oacute;n muestra la cinta de capit&aacute;n alrededor de las turbinas, y el 10 del astro en el plano de cola -con el tim&oacute;n- representando la conducci&oacute;n.

El Messi- Airbus de Aerolíneas Argentinas. El ploteado del avión muestra la cinta de capitán alrededor de las turbinas, y el 10 del astro en el plano de cola -con el timón- representando la conducción.

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El diseño también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina. La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial de Fútbol 2026, acompañando a miles de argentinos que viajarán para seguir a la Selección Nacional durante la competencia.

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La parte inferior del Airbus 330-200 luce las estrellas que representan las tres Copas Mundiales de F&uacute;tbol ganadas por Argentina en 1978, 1986 y 2022.

La parte inferior del Airbus 330-200 luce las estrellas que representan las tres Copas Mundiales de Fútbol ganadas por Argentina en 1978, 1986 y 2022.

Vuelos directos a las sedes donde jugue la Selección Argentina

Aerolíneas Argentinas dispondrá rutas con vuelos especiales hacia las ciudades estadounidenses de Kansas City y Dallas, donde los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán los partidos de fase de grupos del torneo. También se reforzarán los vuelos a Miami desde Buenos Aires, con frecuencias diurnas y nocturnas.

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No habrá salidas directas a sedes del Mundial 2026 desde las provincias

La compañía argentina de bandera decidió cancelar las rutas planificadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami -uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos durante la Copa Mundial de Fútbol 2026- concentrando las salidas desde Buenos Aires.

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