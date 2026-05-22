Mundial 206: La Selección Argentina presente en la configuración del avión especial de Aerolíneas Argentinas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinanzasArgy/status/2057885134762729956&partner=&hide_thread=false Así es el avión de Aerolíneas Argentinas con el que la Selección viajará al Mundial



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El diseño también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina. La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial de Fútbol 2026, acompañando a miles de argentinos que viajarán para seguir a la Selección Nacional durante la competencia.

futbol-mundial 2026-seleccion argentina-avion-aerolineas argentinas-ala-estrellas (2) La parte inferior del Airbus 330-200 luce las estrellas que representan las tres Copas Mundiales de Fútbol ganadas por Argentina en 1978, 1986 y 2022.

Vuelos directos a las sedes donde jugue la Selección Argentina

Aerolíneas Argentinas dispondrá rutas con vuelos especiales hacia las ciudades estadounidenses de Kansas City y Dallas, donde los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán los partidos de fase de grupos del torneo. También se reforzarán los vuelos a Miami desde Buenos Aires, con frecuencias diurnas y nocturnas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpottersArg/status/2057939522231369951&partner=&hide_thread=false Así fueron los trabajos en el Airbus A330 LV-KAN de Aerolíneas Argentinas, que ahora luce un nuevo livery especial de la Selección Argentina pic.twitter.com/weHcsfK7SW — Vuelos y Spotters (@SpottersArg) May 22, 2026

No habrá salidas directas a sedes del Mundial 2026 desde las provincias

La compañía argentina de bandera decidió cancelar las rutas planificadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami -uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos durante la Copa Mundial de Fútbol 2026- concentrando las salidas desde Buenos Aires.