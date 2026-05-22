Este viernes fue presentado por la empresa Aerolíneas Argentinas el Airbus 330-200 que llevará a los hinchas argentinos a las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La nave tiene una configuración de pintura inspirada en la Selección Argentina y en su capitán Lionel Messi.
Mundial 206: La Selección Argentina presente en la configuración del avión especial de Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas presentó el avión Airbus 330-200 que viajará a las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026 donde juegue la Selección Argentina
El avión de Aerolíneas Argentinas luce una decoración que representa el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina que diseñó la empresa Adidas en la cola del avión, representando en el timón la conducción del equipo por su capitán en el campo de juego.
El diseño también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina. La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial de Fútbol 2026, acompañando a miles de argentinos que viajarán para seguir a la Selección Nacional durante la competencia.
Vuelos directos a las sedes donde jugue la Selección Argentina
Aerolíneas Argentinas dispondrá rutas con vuelos especiales hacia las ciudades estadounidenses de Kansas City y Dallas, donde los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán los partidos de fase de grupos del torneo. También se reforzarán los vuelos a Miami desde Buenos Aires, con frecuencias diurnas y nocturnas.
No habrá salidas directas a sedes del Mundial 2026 desde las provincias
La compañía argentina de bandera decidió cancelar las rutas planificadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami -uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos durante la Copa Mundial de Fútbol 2026- concentrando las salidas desde Buenos Aires.