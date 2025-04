Sin embargo, esta descripción de renovación no es literaria, ya que este nuevo vehículo no pertenece al segmento sedán, sino que es parte de la versión hatchback. En esta versión, Fiat no tiene presencia en el mercado desde hace al menos dos años.

vehiculo, fiat.jpg La renovación del Cronos: Fiat anuncia un "nuevo" vehículo en Argentina

El modelo de Fiat que puede reemplazar al Cronos

Los rumores crecen, y algunas concesionarias ya lo anuncian en sus redes sociales. Fiat ha tomado la decisión de repatriar al Argo para volver a dar batalla en uno de los segmentos más populares y reñidos del mercado local.