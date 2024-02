Fotos: conservan una pick up Toyota con 12 km en una burbuja y duplicaron su valor

Pick up toyota Land cruiser en una burbuja.jpg Australia. Así preservan a la pick up Toyota Land Cruiser modelo 2021 que ya duplicó su valor.

En el gran país de Oceanía abundan los espacios verdes, desérticos y se cuida la naturaleza y el medioambiente como en pocos lugares del planeta. Por este motivo no es extraño encontrar vehículos rústicos, capaces de atravesar el país de punta a punta sin importar las condiciones del camino.

Uno de estos vehículos es nada menos que una pick up Toyota, pero no es la Hilux, tampoco Tacoma ni la Tundra: se trata de la Land Cruiser 79, que tiene la particularidad de que nunca tuvo demasiados cambios desde su lanzamiento en 1984.

La pick up Toyota mejor conservada

Si bien tuvo miles de actualizaciones y rediseños, esta pick up de Toyota a través de los años siempre se caracterizó por sus capacidades fuera del camino y su robustez. Sin embargo, con el paso del tiempo evolucionó a SUV de lujo, con un precio que supera en muchos casos los 100.000 dólares.

Actualmente se continúa comercializando en mercados como el australiano manteniendo el diseño cúbico y anticuado que la vio nacer bajo la denominación Land Cruiser 79. Es más, varios años atrás los usuarios australianos tuvieron la oportunidad de adquirir una edición especial por el 70° aniversario del modelo.

Toyota pick up Lan Cruiser interior.jpg El interior de la Toyota conservada en una burbuja en Australia.

Uno de los compradores de esta pick up tuvo la idea de conservar su unidad en una burbuja totalmente sellada para que ni la humedad o el aire ingresen o se posen en la pintura. De esta forma logró duplicar su valor y publicarla en el sitio Carsales, algo extraño siendo que el modelo es 2021 pero con solo 7 millas (unos 12 kilómetros).

Es impensado que un vehículo nuevo (tiene tres años de antigüedad) cueste el doble sólo por haber sido conservado de esta manera, pero aparentemente ese es un factor que tiene importancia a la hora de vender esta clase de modelos.

Al haberse conservado estos años en una burbuja, esta camioneta Toyota no presenta detalles en la pintura ni tampoco rastros de polvo. Es una Toyota Land Cruiser 70 que luce como si estuviese exhibida en un salón de ventas como vehículo de exposición.

Toyota Land Cruiser 2021 en burbuja.jpg Impecable. Así se ve la Toyota australiana.

Con respecto a la unidad en particular, pertenece a la mencionada serie especial de la pick up Toyota de la cual solo se exportaron apenas 600 unidades. De ese lote enviado a Australia, 320 unidades eran pick up doble cabina (como la unidad que se puede ver en las imágenes), 200 pick up cabina simple y 80 versiones “cerradas” mejor conocidas como Wagon.

Además posee uno de los motores más resistentes y confiables que se pueden encontrar en un vehículo pensado para un uso todoterreno: se trata de un V8 turbodiésel de 4.5 litros que desarrolla 205 CV y 430 Nm (317 libras pie de torque) de torque, mientras que la transmisión está a cargo de una caja manual de cinco velocidades, que se acopla a un sistema de tracción 4×4 con alta y baja.

Esta pick up Toyota tiene una presentación bastante espartana. Todo está pensado para durar miles y miles de kilómetros sin romperse, más todavía si se la guarda dentro de una burbuja.