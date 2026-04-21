BYD presentó la nueva Shark: una pickup híbrida para revolucionar el segmento

Con un evento exclusivo en la Estancia El Totoral, BYD presentó oficialmente la Shark, su innovadora pickup híbrida enchufable (PHEV). El lanzamiento, que tuvo a Mendoza como epicentro regional, contó con el respaldo de Yacopini, concesionario oficial y referente de la marca en el oeste argentino.
Esta pickup no será solo una camioneta más en el competitivo segmento de las medianas; sino que es la más potente del mercado local. Gracias a su plataforma DMO (Dual Mode Off-road), combina un motor turbo 1.5 con dos motores eléctricos, alcanzando una potencia asombrosa de 430 CV.
BYD presentó la nueva Shark: características de la pickup híbrida
Esta configuración permite que la pickup pueda acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos, cifras que hasta hace poco eran exclusivas de autos deportivos. Además, su tracción integral inteligente (AWD) garantiza un desempeño óptimo en terrenos difíciles como arena, lodo o nieve.
Durante la presentación, Adrián “Chino” Yacopini destacó la excelente recepción del público, confirmando que la preventa superó las expectativas con más de 300 unidades ya adjudicadas.
A la hora de realizar el test drive de la pickup, la misma destacó no solo por su fuerza, sino por su confort de marcha, gracias a una suspensión independiente en ambos ejes que rompe con la rigidez de sus competidoras.
En el interior, la tecnología de esta pickup es la protagonista: cuenta con una pantalla rotativa de 12,8 pulgadas, cámaras 360° con "chasis transparente" y un robusto paquete de asistencias a la conducción (ADAS) para máxima seguridad.
El precio de esta nueva pickup
Para quienes buscan conocer de cerca esta revolución sustentable, Yacopini ya dispone de unidades para test drive en sus sedes de Mendoza, permitiendo a los usuarios experimentar el futuro de la movilidad eléctrica. Para Adrián "Chino" Yacopini, esta tecnología terminará imponiéndose sobre lo tradicional.
La nueva BYD Shark llega al mercado con un precio competitivo de USD 59.900. Con este valor, la marca busca disputar el liderazgo a modelos consagrados como la Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger.