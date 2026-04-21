BYD presentó la nueva Shark: una pickup híbrida para revolucionar el segmento

Durante la presentación, Adrián “Chino” Yacopini destacó la excelente recepción del público, confirmando que la preventa superó las expectativas con más de 300 unidades ya adjudicadas.

adrian yacopini, byd Adrián "Chino" Yacopini, feliz por el nuevo lanzamiento de BYD.

A la hora de realizar el test drive de la pickup, la misma destacó no solo por su fuerza, sino por su confort de marcha, gracias a una suspensión independiente en ambos ejes que rompe con la rigidez de sus competidoras.

En el interior, la tecnología de esta pickup es la protagonista: cuenta con una pantalla rotativa de 12,8 pulgadas, cámaras 360° con "chasis transparente" y un robusto paquete de asistencias a la conducción (ADAS) para máxima seguridad.

El precio de esta nueva pickup

Para quienes buscan conocer de cerca esta revolución sustentable, Yacopini ya dispone de unidades para test drive en sus sedes de Mendoza, permitiendo a los usuarios experimentar el futuro de la movilidad eléctrica. Para Adrián "Chino" Yacopini, esta tecnología terminará imponiéndose sobre lo tradicional.

La nueva BYD Shark llega al mercado con un precio competitivo de USD 59.900. Con este valor, la marca busca disputar el liderazgo a modelos consagrados como la Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y Ford Ranger.