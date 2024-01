Chubut: encontraron 3 pick ups TOYOTA HILUX modelo 2.000 0km

Si no fuera por el registro fotográfico de @retrovintagephotos en la concesionaria que están las camionetas, sería muy difícil de creer. La concesionaria es Antelo Automotores.

Toyota 2000 okm 1.jpg Una de las camionetas Toyota Hilux que estuvieron guardadas durante 23 años y están 0km.

Estas son las pick ups Toyota Hilux modelo 2.000 sin uso

A tal punto las camionetas están sin usar que ni siquiera están patentadas. Por este motivo se cree que siempre estuvieron escondidas en algún salón de ventas o tal vez en un galpón bajo llave sin que nadie supiera de ellas.

Toyota 2000 0km 8.jpg El elocuente cuentakilómetros de una de las camionetas Toyota Hilux.

Entre los detalles más llamativos, además de que son tres unidades que exhiben las mismas condiciones de uso, hay que mencionar que el interior conserva hasta los plásticos protectores en los tapizados y otros elementos como la palanca de cambios.

Un detalle no menor es que las tres unidades corresponden a la misma versión: SR5 4×4, es decir la Toyota Hilux más equipada que se podía comprar a principios de milenio.

Toyota 2000 0km 2.jpg Flamantes. Así se ven las camionetas Toyota Hilux modelo 2.000 que se exhiben en Chubut.

El motor en estas pick ups es un simple 2.8 diésel sin turbo que desarrolla 78 CV. Poco tiempo después la Hilux incorporaría finalmente una motorización con más potencia, saldando una deuda que tenía pendiente desde su debut en el mercado argentino.

Toyota 2000 0km 5.jpg Espectacular. Otra de las 3 hilux que estuvieron guardadas durante 23 años.

No obstante, lo más destacado de las primeras Hilux no era justamente la potencia, sino la confiabilidad y nobleza mecánica, sumado a una robustez y capacidades off road incomparables.

Fue esta primera serie radicada en Zárate la que ayudó a posicionar a la Toyota como la herramienta de trabajo ideal para el hombre de campo, una esencia que mantiene incluso hasta el día de hoy, a 27 años de su lanzamiento industrial y que la hace la más vendida del mercado argentino.

Toyota 2000 0km 6.jpg Con los nylons de fábrica. Impresionante el estado de las pick ups Toyota Hilux.

La mala noticia para los coleccionistas o fanáticos de la pick up, es que su propietario -se desconoce su identidad- no tiene la intención de venderlas, por lo que solo eligió mostrar las Hilux en un estado increíble a través de sus redes, lo cual causó gran revuelo, sobre todo en los grupos de fanáticos que adoran las toyotas.