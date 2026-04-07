Esto sale una Toyota Hilux usada según la Guía oficial de precios

La Cámara del Comercio Automotor presentó el listado correspondiente a febrero de 2026. Este documento sirve como una referencia fundamental para conocer el precio real de las camionetas en el mercado actual. Entre los modelos más buscados destaca la Toyota Hilux, un vehículo que mantiene una alta demanda en el sector de segunda mano.
Las cifras publicadas surgen de encuestas periódicas realizadas al sector comercializador durante el mes anterior. La Toyota Hilux se ofrece en diversas variantes que ajustan su valor según el equipamiento y la tracción. Un ejemplar usado del año 2021, específicamente la versión SRX 4x4 automática, promedia los $42.500.000 en el mercado nacional.
Cotizaciones de Toyota Hilux
Al retroceder hacia modelos de 2018, la Toyota con motor 2.8 en su versión SRV inicia su cotización en $28.400.000. Para quienes buscan unidades de 2015, el abanico es más amplio debido al cambio de generación. Una versión de cabina doble con tracción simple llega a los $19.800.000.
En cambio, el modelo base DX de ese mismo período se encuentra en el orden de los $17.500.000. La línea de trabajo también integra la lista oficial con su motorización 2.4 litros. Una Toyota Hilux de este tipo fabricada en 2017, equipada con tracción integral, alcanza los $23.200.000 aproximadamente.
Factores técnicos importantes
Cualquier usado de esta marca puede sufrir variaciones en su cotización final según el kilometraje acumulado. El estado de conservación general y el correcto funcionamiento mecánico resultan determinantes para ajustar el precio hacia arriba o hacia abajo.
La guía oficial aclara que estos montos no contemplan gastos adicionales obligatorios. Las transferencias, seguros y fletes quedan fuera de los valores publicados por la entidad. Tampoco se incluyen posibles deudas de patentes o multas que posea la unidad al momento de la entrega.
La información brindada por la cámara funciona como una base sólida para tasar una Toyota Hilux con criterio profesional. Los interesados cuentan así con un respaldo estadístico para encarar operaciones de compra o venta con mayor seguridad.
Listado de referencias
- Toyota Hilux SRX 4x4 AT (2021): $42.500.000
- Toyota Hilux SRV 2.8 4x2 (2018): $28.400.000
- Toyota Hilux DX 2.4 4x4 (2017): $23.200.000
- Toyota Hilux SR 3.0 4x2 (2015): $19.800.000
- Toyota Hilux DX 2.5 4x2 (2012): $14.600.000
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