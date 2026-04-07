Esto sale una Toyota Hilux usada según la Guía oficial de precios

En cambio, el modelo base DX de ese mismo período se encuentra en el orden de los $17.500.000. La línea de trabajo también integra la lista oficial con su motorización 2.4 litros. Una Toyota Hilux de este tipo fabricada en 2017, equipada con tracción integral, alcanza los $23.200.000 aproximadamente.

Factores técnicos importantes

Cualquier usado de esta marca puede sufrir variaciones en su cotización final según el kilometraje acumulado. El estado de conservación general y el correcto funcionamiento mecánico resultan determinantes para ajustar el precio hacia arriba o hacia abajo.

La guía oficial aclara que estos montos no contemplan gastos adicionales obligatorios. Las transferencias, seguros y fletes quedan fuera de los valores publicados por la entidad. Tampoco se incluyen posibles deudas de patentes o multas que posea la unidad al momento de la entrega.

hilux usada Cómo con cualquier vehículo, el estado de la Toyota Hilux tendrá mucho que ver en su valor de venta.

La información brindada por la cámara funciona como una base sólida para tasar una Toyota Hilux con criterio profesional. Los interesados cuentan así con un respaldo estadístico para encarar operaciones de compra o venta con mayor seguridad.

Listado de referencias

Toyota Hilux SRX 4x4 AT (2021): $42.500.000

SRX 4x4 AT (2021): $42.500.000 Toyota Hilux SRV 2.8 4x2 (2018): $28.400.000

SRV 2.8 4x2 (2018): $28.400.000 Toyota Hilux DX 2.4 4x4 (2017): $23.200.000

DX 2.4 4x4 (2017): $23.200.000 Toyota Hilux SR 3.0 4x2 (2015): $19.800.000

SR 3.0 4x2 (2015): $19.800.000 Toyota Hilux DX 2.5 4x2 (2012): $14.600.000

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