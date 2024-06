Este es el mejor sedán compacto, que cuesta 12 mil dólares menos que el Toyota Camry

versa.jpg Este sedán cuesta poco y consume poca gasolina.

El mejor sedán que es mucho más barato que el Camry

El Nissan Versa fue elegido por el portal especializado Car and Driver como el mejor sedán compacto, con una clara ventaja sobre autos más grandes: su precio.

En su review, se destacó el poco consumo de gasolina que tiene el coche, y que lo transforma en una opción insuperable a la hora de buscar un auto económico. Además, su precio inicial es de 17.820 dólares, lo que se dice una verdadera ganga. Para poner esto en perspectiva, el Toyota Camry básico cuesta 12 mil dólares más.

No hace falta aclarar que el motor no es gigante. Con modestos 122 caballos de fuerza, la aceleración y velocidad final no son el fuerte del Nissan Versa. Su tamaño es adecuado para cuatro adultos.

interior.jpg El interior del Versa es sencillo pero funcional.

Si compramos la versión base, el Versa S, tendremos un vehículo prácticamente sin ninguna comodidad extra. Ya su versión SV y SR ofrecen todas las prestaciones de un vehículo contemporáneo, a un precio bastante menor del que tienen otras marcas.

La versión SV parte desde 21.110 dólares, mientras que la tope de gama, el Versa SR, cuesta sólo 21.830 dólares. Si no contamos con los fondos para un sedán de más tamaño, este es el modelo que tenemos que buscar.