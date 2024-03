De colección: una camioneta Ford F100 casi 0Km que tiene más de 30 años

►TE PUEDE INTERESAR: Cuánto saldría patentar o transferir un auto si se cerraran los registros del automotor

No quedan dudas que se trata de una pick up que fue muy demandada gracias a sus atributos que supo conservar a lo largo de los años, como su robustez y confiabilidad mecánica, más allá de llevar un sello distintivo como es el óvalo en el centro de la parrilla.

La unidad de la pick up Ford F-100 que es una pieza de museo

Cuando aparece una unidad como la F-100 todos quieren saber más sobre ella. En este caso una publicación en Marketplace, el canal de ventas de Facebook, fue el sitio donde apareció esta maravillosa pick up, una Ford F-100 de las últimas que se fabricaron en Argentina.

Sobre la pick up no hay demasiada información, algo que suele suceder en este tipo de publicaciones. Está claro que tuvo un único dueño a lo largo de sus casi 30 años de antigüedad, mientras que el kilometraje también es algo particular y muy difícil de ver en una pick up que estaba pensada para trabajar y transitar miles y miles de kilómetros.

Autos F100 atrás.jpg Encontraron una unidad de colección con más de 30 años de la pick up más famosa de Ford

Al interiorizarse de su estado, no aparece ningún dato que esté fuera de lugar. Sin ser expertos en Ford F-100, se puede decir que esta camioneta no tiene ningún agregado fuera de fábrica y conservada de la mejor manera con todas sus piezas. Es decir que está original.

Más allá de que mantiene su excelente línea en general, es importante indicar que esta generación de la pick up no sería la más buscada por los coleccionistas o aquellos amantes de lo clásico, que seguramente optarán por una unidad de décadas anteriores, aunque nadie puede negar que esta F-100 se muestre en condiciones casi de cero kilómetro.

En su interior, también sigue con la misma línea al mismo tiempo que se deja ver cómo era una pick up de trabajo “base” a mediados de la década del ’90: nada de levantavidrios eléctricos ni cierre centralizado y todo tiene una presentación espartana pero con materiales pensados para soportar los peores maltratos.

Autos F100 interior.jpg La pick up F100 se encontraba en un estado original en un estado general impecable en una plataforma de ventas

Debajo del capot, se encuentra el conocido como elogiado y potente motor 3.6 naftero de seis cilindros en línea, el mismo bloque que utilizaba el Falcon, que había sido discontinuado en 1991. La potencia de 105 CV era limitada para el tamaño y peso de la camioneta pero no desentonaba demasiado con lo que había en aquellos años. La gran diferencia es la caja manual de cinco velocidades que era con palanca al piso.

Dejando de lado los cuidados que logicamente hay que tener a la hora de comprar en Marketplace, por la gran cantidad de estafas denunciadas, ¿Cual sería el precio de esta pick up tal cual se ve en las imágenes? Bueno, según la publicación, el precio era de 21.000 dólares y se desconoce si aún continúa en venta.

Fuente: transportemundial.com.ar