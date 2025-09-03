Marco Rubio llega a México en medio de crisis en el Caribe

sheinbaum-mexico-drogas-efe-1
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Crédito: EFE.
Washington busca reforzar la cooperación con México en temas de seguridad, inmigración y comercio. El punto más delicado es la propuesta estadounidense de apoyar con tropas en la lucha contra los cárteles de la droga, algo que Sheinbaum rechaza tajantemente. La mandataria ha reiterado que habrá cooperación, pero nunca presencia militar extranjera en territorio mexicano.
Seguridad y tensiones en el Caribe
Desde que Donald Trump autorizó en agosto operaciones militares contra grupos criminales de Latinoamérica, la agenda bilateral se ha enfocado en el combate al narcotráfico. Washington apunta a los grandes cárteles mexicanos y a bandas como la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua.