Inicio México México
Visita

Marco Rubio llega a México en medio de crisis en el Caribe

Marco Rubio visita México para reforzar cooperación en seguridad mientras crece la tensión en el Caribe con Estados Unidos al frente

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente recibió al secretario de Estado de Estados Unidos

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a su llegada al aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este martes, en Santa Lucía, México. Crédito: EFE/ Isaac Esquivel.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para una visita oficial de dos días a México. Fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y este miércoles se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, informó EFE.

sheinbaum-mexico-drogas-efe-1
La presidenta de M&eacute;xico, Claudia Sheinbaum. Cr&eacute;dito: EFE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Crédito: EFE.

Washington busca reforzar la cooperación con México en temas de seguridad, inmigración y comercio. El punto más delicado es la propuesta estadounidense de apoyar con tropas en la lucha contra los cárteles de la droga, algo que Sheinbaum rechaza tajantemente. La mandataria ha reiterado que habrá cooperación, pero nunca presencia militar extranjera en territorio mexicano.

Seguridad y tensiones en el Caribe

Desde que Donald Trump autorizó en agosto operaciones militares contra grupos criminales de Latinoamérica, la agenda bilateral se ha enfocado en el combate al narcotráfico. Washington apunta a los grandes cárteles mexicanos y a bandas como la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas armadas de su país ejecutaron un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas en el sur del Caribe. Según Trump, once “narcoterroristas” murieron en la operación y fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, organización que su Administración designó como grupo terrorista.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que las conversaciones en México buscan definir nuevas áreas de colaboración.

Una visita que marcará agenda

Tras su paso por México, Rubio viajará a Ecuador. Pero lo que suceda en esta reunión con Sheinbaum será clave para definir el rumbo de la cooperación bilateral en seguridad y el papel de México frente a la estrategia regional de Estados Unidos en el Caribe.

Temas relacionados:

Te puede interesar