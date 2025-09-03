Marco Rubio llega a México en medio de crisis en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas armadas de su país ejecutaron un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas en el sur del Caribe. Según Trump, once “narcoterroristas” murieron en la operación y fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, organización que su Administración designó como grupo terrorista.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que las conversaciones en México buscan definir nuevas áreas de colaboración.

Una visita que marcará agenda

Tras su paso por México, Rubio viajará a Ecuador. Pero lo que suceda en esta reunión con Sheinbaum será clave para definir el rumbo de la cooperación bilateral en seguridad y el papel de México frente a la estrategia regional de Estados Unidos en el Caribe.