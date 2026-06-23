El espectacular arranque de Lionel Messi en el Mundial 2026, hace soñar a sus seguidores con seguir batiendo marcas en el fútbol mundial. Precisamente el capitán de la Selección Argentina ya superó al máximo goleador, Miroslav Klose, que logró 16 goles, sumando 18 conquistas.
Lionel Messi sueña con batir el récord de Just Fontaine en el Mundial 2026
Con el singular arranque de Lionel Messi en el Mundial 2026, donde logró 5 tantos en dos partidos, La Pulga buscará romper el récord de goleador en una edición
Messi , que había anunciado su retiro de la Selección tras ganar el Mundial 2022, decidió jugar "uno más" y ha tenido un comienzo arrollador en esta Copa Mundial de Fútbol 2026, donde arrancó con triplete ante Argelia y doblete contra Austria. Con 5 goles en sus primeras dos presentaciones, y comienza a apuntarle a un récord que parecía imposible de batir y tiene 68 años de vigencia.
Lionel Messi va por el récord de Just Fontaine en la Copa Mundial de Fútbol 2026
La plusmarca que podría romper Messi es el de la máxima cantidad de goles anotados por un jugador en una misma edición de un Mundial, que fue conseguida por el francés Just Fontaine en el Mundial de Suecia 1958, donde deslumbró con 13 conquistas en sólo seis partidos.
Jugando su sexta cita ecuménica de la FIFA, Lionel no sólo ilusiona a los argentinos con la posibilidad de conquistar la cuarta estrella, sino que también hace temblar el récord de Fontaine, aunque el rosarino debería continuar con este ritmo arrollador. En este Mundial 2026 tiene la motivación de la competencia con otros astros mundiales como el francés Kylian Mbappé o el portugués Cristiano Ronaldo.
El próximo compromiso de la Selección Argentina será este sábado ante Jordania, aunque hay muchas posibilidades de que Messi sea reservado, ya que los dirigidos por Lionel Scaloni se aseguraron la primera posición en el Grupo J y en un Mundial con tantos partidos (el campeón deberá disputar ocho) se debe aprovechar cada oportunidad para descansar.
Los jugadores con más goles en una misma edición de un Mundial
- Just Fontaine (Francia): 13 en Suecia 1958
- Sándor Kocsis (Hungría): 11 en Suiza 1954
- Gerd Müller (Alemania): 10 en México 1970