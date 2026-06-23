Lionel Messi sueña con batir el récord de Just Fontaine en el Mundial 2026

Messi , que había anunciado su retiro de la Selección tras ganar el Mundial 2022, decidió jugar "uno más" y ha tenido un comienzo arrollador en esta Copa Mundial de Fútbol 2026, donde arrancó con triplete ante Argelia y doblete contra Austria. Con 5 goles en sus primeras dos presentaciones, y comienza a apuntarle a un récord que parecía imposible de batir y tiene 68 años de vigencia.

Just Fontaine, dueño de una marca con casi 70 años de vigencia: 13 goles en una sola edición de Mundial.

Lionel Messi va por el récord de Just Fontaine en la Copa Mundial de Fútbol 2026

La plusmarca que podría romper Messi es el de la máxima cantidad de goles anotados por un jugador en una misma edición de un Mundial, que fue conseguida por el francés Just Fontaine en el Mundial de Suecia 1958, donde deslumbró con 13 conquistas en sólo seis partidos.