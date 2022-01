La familia de Viviana Luna negó haber sido estafada y cree en el perito Marcos Herrero

La mujer, quien iba a ser la responsable del cumplimiento de la prisión domiciliaria de Herrero, dijo a Diario UNO: "Seguimos creyendo en Marcos Herrero. No nos sentimos estafados porque él nunca nos pidió un monto de dinero o no trabajaba. Nosotros nos pusimos a juntar plata para ir a buscarlo y moverse acá, y decidimos que lo que sobrara se lo dábamos por el excelente de trabajo que hace. De todas formas, no hay plata que se pueda medir cuando tenés en tu familia un desaparecido durante 5 años".

Lo que reclama la familia de Viviana Luna es que hasta hoy los investigadores no tienen una sola pista que ordene la causa: "La buscan desaparecida, suicidada, escapada, asesinada. La buscan de todas las maneras porque no tienen algo certero", expresó Florencia y agregó que a pesar del tiempo transcurrido, la causa sigue caratulada como averiguación de paradero. "Realmente fue una plata bien invertida, no nos sentimos estafados. El trabajo se hizo. Realizó dos rastrillajes, encontró cosas, y no sentimos que haya víctima ni victimario".

Marcos Herrero.jpg El adiestrador de perros rionegrino quedó preso tras dictarse la prisión preventiva el 23 de diciembre del 2021.

El adiestrador de perros está preso desde diciembre tras ser acusado de plantar pruebas falsas en la búsqueda que realizó en septiembre del 2021 para dar con alguna pista que los llevara a Viviana Luna, tras 5 años de su desaparición, cuando fue a una entrevista de trabajo en Potrerillos, donde vivía.

"No hay pruebas"

"A Marcos Herrero lo fue a buscar mi papá a Río Negro y cuando subió sus pertenencias le revisó todo lo que llevaba", contó Florencia y dijo que al perito no se vio molesto ante esto debido a que está acostumbrado a que lo requisen cada vez que participa de alguna búsqueda.

Con esto, Florencia indicó que entre sus pertenencias no había ningún hueso ni nada que hiciera sospechar que podía llegar a ser material para plantarlo en la búsqueda de Viviana.

marcos herrero y su perro yatel caso viviana luna.jpg Marcos Herrero comenzó los rastrillajes a fines de septiembre del 2021, y el 3 de diciembre fue detenido.

"Desde que llegó nunca estuvo solo como para plantar algo", e hizo referencia a la declaración de una mujer del grupo de perros de rastreo Kunti K9 que sostuvo que le pareció raro el comportamiento que tuvo al ver un video en el que el rionegrino entró a una habitación en la casa del papá de los hijos de Viviana Luna, en Potrerillos, y salió en pocos segundos, "pero nunca lo vio plantar algo".

En ese lugar se encontraron notas impresas en las cuales había varios nombres, entre ellos de mujeres desaparecidas, además de otros detalles que hicieron pensar que tenía algo que ver con la trata de personas.

La nuera de Viviana indicó que ese hallazgo fue en la parte superior de un placard que es muy alto y que sin una silla o escalera no se puede llegar hasta allí.

Dichas hojas "estaban adentro de un preservativo que se rompió porque estaba seco y viejo. Además tenía mucha tierra acumulada y había otro preservativo usado, que nunca supimos si se peritó o no. También había pertenencias de mi suegra. La pareja actual del papá de Matías dijo que desde que se perdió Viviana nunca habían tocado esa parte del placard. Eso nos hace no dudar de Marcos. No pudo simular todo eso. Todos hablan, pero las evidencias que vimos no nos indican que hubiese hecho algo raro".

viviana luna 6.jpg Viviana Luna junto a su hija Ayelén.

Los huesos manipulados

En el primer rastrillaje que hizo Herrero en Potrerillos fue en un hotel abandonado hace muchos años, donde ya se habían hecho algunas medidas hacía años, pero a pesar de algunos indicios, Florencia aseguró que no le dieron importancia.

Allí dentro fue donde el adiestrador de perros encontró huesos y una nota impresa a medio quemar. "Él avisó que agarró esas cosas, que las manipuló".

restos oseos viviana luna.jpg Los huesos encontrados por Herrero estaban en un hotel abandonado de Potrerillos. Foto: Gerardo Tejeda

Después de la detención de Herrero, Matías Julián fue citado por la Fiscalía, donde pidió que le mostraran las pruebas que tenían en contra del rionegrino, pero, según sus dichos, solo le mostraron en el expediente que los restos encontrados no tenían coincidencia con él, y que pertenecían a un hombre.

También le dijeron que tenían coincidencia con otros huesos que Herrero encontró en otro rastrillaje realizado en la búsqueda de una mujer de Río Gallegos: "Las coincidencias de los huesos del allá y de acá son el estado de en el que estaban, pero la pericia nunca habla si son de la misma persona. Las pruebas que dicen tener no son contundentes, son sospechosas pero nada más".

"¿Qué nos motiva a ayudarlo? Un profundo agradecimiento porque la única novedad que tenemos nos las dio él con sus perros", aseveró Florencia en representación de los hijos de Viviana.

No van a parar

Tras los 5 años de lucha que llevan los hijos de Viviana, se preguntan cómo pueden confiar en que "lo que dice la Justicia es real, y que no alguien detrás. Quien sea, a alguien le molestó todo esto, a alguien perjudicaba que se supiera y por eso armaron este circo para desviar la investigación. No acusamos a alguien puntual, estamos hablando de una red, de una infraestructura, que están ensuciando todo y la ligó Marcos".

viviana luna y ayelén luna 2.jpg Los hijos de Viviana Luna buscan respuestas para saber qué le pasó a su madre.

"¿Qué nos queda ahora? Porque la Justicia no nos permite seguir para aclarar lo que pasó. Nos queda ir a pico y pala, y lo vamos a hacer. Tenemos los mismos derechos de investigar y buscar. Mientras no nos metamos en propiedad privada, no hacemos nada ilegal. Vamos a hacer como las Madres Buscadoras de Sonora, México. En una de esas encontramos a mi suegra", expresó Florencia.

Agregó que empezarán de cero, "queremos saber qué le pasó, cerrar un círculo y terminar con la especulación".