china suarez turquia vicuña.jpg La China Suárez se quedó en Turquía, no trajo a sus hijos y explotó todo con Benjamín Vicuña.

"Finalmente decidió que no, que se queda con él (Icardi) allá y de ahí van directamente a Milán para el juicio de divorcio", de Mauro con Wanda Nara, sumó lo que generó una perspicaz teoría de Karina Iavícoli."Ella decide acompañarlo porque también el peligro es la presencia de Wanda Nara", expresó.

Yanina Latorre mostró los chats privados de la China Suárez hablando mal de Vicuña y Cabré

Yanina Latorre volvió a Sálvese Quien Pueda más filosa que nunca y reveló escandalosos chats privados que tuvo con la China Suárez.

Tras un primer descargo letal donde Yanina Latorre cuestionó el accionar de la China Suárez con sus hijos en Turquía, la conductora mostró su la conversación que tuvo con la actriz donde trataría de "miserables" a sus ex Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

yanina latorre china suarez ratas vicuña cabre.avif

“Y una chiquita... ¿La nipona diciendo que los padres de los hijos son dos ratas? Qué linda mina“, arrancó Yanina Latorre en sus stories de Instagram para luego agregar captura de pantalla de su intercambio de mensajes. “Querías ser botinera. Te llegó tarde”, dice el primer mensaje que se ve, de parte de Latorre. "Yo ya tengo la vida resuelta" arrancó respondiendo la China y fue por más luego de que Yanina le dijera que está el p... todo el día. " Porque te mantuvieron toda tu vida y se te dio por pelotudear en la tele de grande”.

Lejos de dejarlo pasar, Latorre retrucó: "Nadie me mantuvo. Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. No pelotudeo, vos pelotudeas” dijo provocando una respuesta letal de la China Suárez que podría hacer referencia a los padres de sus hijos Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. “Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20″, cerró picante.