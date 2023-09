TERESA DAY 2.jpg La jueza Teresa Day integra la Sala I de la Suprema Corte de Justicia.

El caso ya tuvo dos fallos adversos a la pretensión de Cristina Zuccardi

El pleito que la ex legisladora provincial y nacional María Cristina Zuccardi de Flamarique inició en los tribunales contra su hermano comenzó hace varios años en el fuero Civil y Comercial.

De hecho, el 2 de marzo de 2022 hubo sentencia de primera instancia en el Tercer Juzgado Civil y Comercial, que - de acuerdo a la decisión de la jueza María Fernanda Salvini- resultó adversa para la pretensión de la demandante quien, a continuación, apeló a la instancia superior.

El 27 de julio último, la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -con la firma de las juezas Gladys Marsala, Silvina Furlotti y Teresa Carabajal Molina- rechazó el recurso de apelación interpuesto.

Silvina Furlotti Moretti, jueza civil de la Cámara de Apelaciones que rechazó la demanda de Cristina Zuccardi.

Estos dos fallos habilitaron la vía para acudir a la última instancia posible en la Justicia de Mendoza: la Suprema Corte de Justicia.

Zuccardi versus Zuccardi en los Tribunales de Mendoza

El caso que bien podría denominarse Zuccardi versus Zuccardi está en la Suprema Corte de Justicia caratulado como "Z., M. C. C/ Z. J. A. Y OTS. P/ ACCIONES SUCESORIAS". Esto de que el expediente esté inicialado, como ocurre con muchos otros, suele hacerse a pedido de las partes para que el caso no quede expuesto públicamente.

Sin embargo, que se trate de los Zuccardi trasciende cualquier intento de reserva por tratarse de un apellido ilustre en Mendoza y el resto del mundo, más allá de las cuestiones políticas y empresariales. Incluso supera que los hermanos no tengan relación desde hace varios años.

Técnicamente, el juicio Civil incluye una demanda comprensiva de las acciones de reducción, simulación, fraude y nulidad de las resoluciones asamblearias, que fue interpuesta por Maria Cristina Zuccardi de Flamarique en contra de José Alberto Zuccardi, Maria Julia Zuccardi y La Agrícola SA.

La acción de reducción es por la donación de acciones de La Agrícola SA efectuada por Alberto Victorio Zuccardi -el padre de los Zuccardi- a su hijo Pepe y a su nieta María Julia Zuccardi. Representan 13.33% de participación en el capital social y votos de la sociedad.

La demandante consideró que se afectó su porción legítima y solicitó que "sean restituidas en especie, previa nulidad y reintegro al capital de la empresa nombrada, de todos los bienes que los demandados hubieran dispuesto como administradores de dicha sociedad o hubieran adquirido como consecuencia del ejercicio de derechos, utilidades, reservas, retiros, reinversiones o dineros de la sociedad que pudieran hallarse a nombre de terceros, incluyendo las marcas transferidas de la sociedad a favor de los demandados, desde la fecha de las donaciones que deben reducirse y hasta la fecha de entrega de las acciones".

La acción de simulación y fraude que presentó Cristina Zuccardi intenta demostrar que "bajo la apariencia de contratos onerosos o maniobras societarias, se ocultaron operaciones gratuitas, leoninas o concertadas para mejorar al demandado José Alberto Zuccardi, en el porcentaje remanente y no donado en la partición por donación del ascendiente, de modo que se restituya a su representado el 1.67% del porcentaje accionario que debió permanecer en cabeza del causante, incluido en la acción de reducción".

La acción de nulidad contra La Agrícola SA apunta, según la demanda, "a que se declare la nulidad de las resoluciones sociales adoptadas en las reuniones de directorios y las Asambleas Generales de Accionistas de la nombrada sociedad con posterioridad al 23/03/92".

